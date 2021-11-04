ФСБ передала в музей материалы о расследовании зверств нацистов в Крыму в войну

Управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю обнародовало архивные документы, разоблачающие нацистские преступления в Крыму с целью установления имен всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.

«В преддверии трагической даты в истории Крыма – Дня оккупации города Алушты – управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

К передаче в Музей обороны Севастополя подготовлены также архивные материалы о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год. В музей передаются копия постановления о предъявлении обвинения, многочисленные протоколы допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных нацистами под руководством Йенеке на территории полуострова.

В 1945 году нацистский преступник был арестован советскими войсками, а в ноябре 1947 года в ходе знаменитого «Севастопольского судебного процесса» Йенеке был приговорён военным трибуналом Черноморского флота к 25 годам заключения в лагерях.

ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» продолжает работу по обнародованию архивных материалов о зверствах нацистов и их пособников в Крыму и других регионах страны в годы войны попавших в зону оккупации.

Ранее в ФСБ рассказали о зверских экспериментах нацистских врачей над пленными в Крыму.