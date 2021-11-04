Врач рассказал, как распланировать нерабочие дни так, чтобы не появилась тревожность

Появление тревожности во время длинных выходных – вполне реальный риск, чтобы избежать этого, необходимо запастись хорошими фильмами, читать книги, заняться хобби и полезными делами, нагружать себя физически, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Появление некоторой тревожности во время незапланированных длинных выходных – вполне реальный риск. Кроме ограничения круга общения и общего тревожного информационного фона, развитию этого состояния способствует убывающий день, нехватка солнца, похолодание. Чтобы избежать риска, необходимо поддерживать свое настроение, не давать себе бездельничать и скучать», – передает РИА «Новости» слова Тяжельникова.

Он отметил, что необходимо запастись списком хороших фильмов, особенно веселых, а также читать книги, на которые до этого не было времени.

«Введенные вынужденные меры, по моему мнению, приняты очень вовремя. Они могут поспособствовать снижению новых случаев заболевания и разорвать цепочку заражения. Чтобы же полностью справиться с пандемией, необходима действительно массовая вакцинация. Во время нерабочих дней я советую заняться, наконец, хобби, сделать другие полезные дела для семьи и дома, которые откладывали. Отправьтесь на экскурсию, на прогулку, нагружайте себя физической активностью. Спортивные занятия способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе, дофамина, который обеспечивает состояние удовлетворения и поднимает настроение», – посоветовал Тяжельников.

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