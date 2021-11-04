 

Узбеков признали государствообразующим народом России

04.11.2021, 9:11, Разное
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Палата по делам национальностей на заседании, посвященном Дню народного единства, приняла решение о включении узбеков в список государствообразующих народов России.

В качестве мотивации такого решения эксперты назвали ключевую роль узбеков в строительной отрасли страны. Также общественники отметили, что в среднем за последнее десятилетие на территории РФ проживает 10-15 млн представителей среднеазиатского народа.

Узбеки наше все– Сложно было бы представить, как бы выглядела наша страна без помощи братского народа Узбекистана. Без преувеличения скажу, что мы сегодня любуемся нашей прекрасной Москвой и городами России. Так вот, половины бы домов и дорог у нас просто не было. И именно узбеки поднимают нашу экономику, а не европейцы, на которых молится наша либеральная элита. Кроме того, узбеки отлично говорят по-русски, чего не скажешь о европейцах. Каких-то тридцать лет назад мы жили с ними в одной стране. Собственно говоря, и сегодня ничего не изменилось, только появились административные границы, – заявил член палаты, сенатор Равиль Исильдаров.

В соответствии с новым статусом в местах компактного проживания представители узбекской диаспоры имеют право требовать обучения в школе на национальном языке, а также обратиться к местным органам власти для создания культурных и религиозных центров. Дополнительно палата предложила внести на рассмотрение в Госдуму документ о признании узбеков репрессированным народом, что предоставит им дополнительные социальные льготы, в частности, на оплату ЖКХ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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