Узбеков признали государствообразующим народом России

Палата по делам национальностей на заседании, посвященном Дню народного единства, приняла решение о включении узбеков в список государствообразующих народов России.

В качестве мотивации такого решения эксперты назвали ключевую роль узбеков в строительной отрасли страны. Также общественники отметили, что в среднем за последнее десятилетие на территории РФ проживает 10-15 млн представителей среднеазиатского народа.

– Сложно было бы представить, как бы выглядела наша страна без помощи братского народа Узбекистана. Без преувеличения скажу, что мы сегодня любуемся нашей прекрасной Москвой и городами России. Так вот, половины бы домов и дорог у нас просто не было. И именно узбеки поднимают нашу экономику, а не европейцы, на которых молится наша либеральная элита. Кроме того, узбеки отлично говорят по-русски, чего не скажешь о европейцах. Каких-то тридцать лет назад мы жили с ними в одной стране. Собственно говоря, и сегодня ничего не изменилось, только появились административные границы, – заявил член палаты, сенатор Равиль Исильдаров.

В соответствии с новым статусом в местах компактного проживания представители узбекской диаспоры имеют право требовать обучения в школе на национальном языке, а также обратиться к местным органам власти для создания культурных и религиозных центров. Дополнительно палата предложила внести на рассмотрение в Госдуму документ о признании узбеков репрессированным народом, что предоставит им дополнительные социальные льготы, в частности, на оплату ЖКХ.

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