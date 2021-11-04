В супермаркете Луцка разлилась ртуть – ГСЧС
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Полиэтиленовый пакет, из которого разлилось около 200 граммов опасного вещества, был обнаружен в 17.45. На место прибыли сотрудники отделения радиационно-химической защиты и оперативно-координационный центр ГСЧС в Волынской области.
Фото: dsns.gov.ua
Посетителей из супермаркета эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве.
Фото: dsns.gov.ua
Специалисты гражданской защиты собрали ртуть в специальную емкость и произвели демеркуризацию помещений.
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