В супермаркете Луцка разлилась ртуть – ГСЧС

Полиэтиленовый пакет, из которого разлилось около 200 граммов опасного вещества, был обнаружен в 17.45. На место прибыли сотрудники отделения радиационно-химической защиты и оперативно-координационный центр ГСЧС в Волынской области.

Фото: dsns.gov.ua

Посетителей из супермаркета эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Фото: dsns.gov.ua

Специалисты гражданской защиты собрали ртуть в специальную емкость и произвели демеркуризацию помещений.

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