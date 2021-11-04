 

На вокзалах Украины прививки от коронавируса получили 30 тыс. человек

04.11.2021, 8:56, Новости дня
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“На Центральном железнодорожном вокзале Киева прививку против COVID-19 получила Наталья и стала 30-тысячным гражданином, который вакцинировался на железнодорожном вокзале. Менее чем за две недели в центрах вакцинации, развернутых на 31 железнодорожном вокзале страны, вакцинировали десятки тысяч желающих”, – отметили в релизе.

В Киеве на вокзале вакцинировались почти 4 тыс. человек. Центр вакцинации расположен в Синем зале, где работает пункт команды поддержки “Дія”.

“Специалисты предоставляют необходимую информацию об установке приложения “Дія”, решают вопросы по генерированию СOVID-сертификата в приложении или на портале”, – рассказали в пресс-службе.

21 октября на железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию 7,5 млн.

В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа “Рейтинг” провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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