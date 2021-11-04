 

Эксперт Юлин спрогнозировал начало глобальной войны

04.11.2021, 8:46, Разное
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На днях украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко, ранее занимавший пост замглавы Генштаба ВСУ, заявил о том, что Россия перебрасывает войска к границе с Украиной, и даже пригрозил устроить нашей стране “кровавую баню” в случае начала военных действий. Эти слова прокомментировал эксперт Борис Юлин – он не исключает вероятности войны с Украиной.

В комментарии изданию “Лента.ру” Юлин пояснил, что подобное развитие событий помогло бы правительствам обеих стран отвлечь народ от многих внутренних проблем. Кроме того, ситуация сейчас обострена из-за нестабильности на Донбассе.

По мнению эксперта, если война начнется, то она может ограничиться территорией Донбасса лишь том случае, если не будет вмешательства со стороны НАТО. Если же это произойдет и Североатлантический альянс решит подключиться к конфликту, то вполне может разразиться глобальная война – об этом сообщил телеканал “Царьград”.

Несмотря на то, что сейчас спрогнозированное Юлиным развитие событий кажется маловероятным, исключать этот сценарий не стоит. В подтверждение своих слов историк привел в пример Югославию: тогда тоже никто не ожидал, что НАТО начнет бомбить Белград.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как в Кремле ответили на вопрос о переброске войск на границу с Украиной.



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