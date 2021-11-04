Почему люди, употребляющие психоделики, часто видят рептилоидов?

Люди сообщали о наблюдениях рептилоподобных гуманоидов (рептилоидов) на протяжении всей человеческой истории.

В Месопотамии в свое время археологи обнаружили статуэтки ящероподобных гуманоидных существ, возрастом около 7 тысяч лет.

Ведические писания изображают существ под названием Наги как змеевидную расу, способную менять свою форму, а зулусские шаманы верят, что миром управляют Читаури – зловещие существа с головами питонов (не путать с одноименными комиксными монстрами из вселенной Марвел).

Древние шумеры писали о могущественной и властной группе внеземных существ под названием Ануннаки. Коренные южноамериканские племена поклонялись богу Кецалькоатлю, что имя в переводе буквально означает "Пернатый змей". В Азии считалось, что правящие императоры имеют происхождение от небесных драконов.

В целом упоминание о некой древней расе (народности, группе и тд) змееподобных людей можно найти практически во многих культурах по всему миру. Большинство скептиков отвергают эти истории как чистую мифологию и выдумку, но что если это не так и что все эти истории основаны на чем-то, что люди видели на самом деле?

Странный эксперимент

В 1990 году в Университете Нью-Мексико начались поистине новаторские исследования. Федеральное правительство выделило средства на исследование вещества N, N-диметилтриптамина (Диметилтриптамин), самого мощного психоделика на планете Земля. Он также известен как ДМТ. Это природное химическое соединение, которое можно найти как в растениях, так и в животных.

Клинические испытания проводил Рик Страссман, уважаемый врач и доцент психологии. Он сделал более 400 инъекций 60 различным испытуемым добровольцам и то, что было раскрыто в ходе этого пятилетнего проекта, навсегда изменило его восприятие реальности.

Участники

Добровольные кандидаты на участие в этом эксперименте прошли тщательную проверку. Каждый прошел полное психологическое обследование, чтобы убедиться, что он в здравом уме и не страдает психическим заболеванием. По завершении начальных обследований врачи также провели подробные медицинские осмотры.

Лабораторные тесты и электрокардиограммы подтверждали, что добровольцы также обладали оптимальным физическим здоровьем. Первоначальное большое количество потенциальных добровольцев было сокращено до последней группы самым тщательным образом отобранных испытуемых. Возраст, пол, этническая принадлежность, занятия и религиозные убеждения их сильно различались.

Чтобы устранить внешние влияния и поддерживать контроль окружающей среды, все участники не имели контактов или общения друг с другом.

Рептилоиды

Эксперимент проходил в условиях клинической больницы. Медицинский персонал вводил препарат с ДМТ внутривенно и дозы менялись с каждым сеансом. Исследователи хотели, чтобы у ничего не подозревающих получателей не возникало никаких предвзятых ожиданий.

Медсестры внимательно следили за жизненно важными показателями каждого пациента, включая температуру, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Во время некоторых экспериментов также измерялось расширение зрачка.

Через двадцать минут после приема вливания доктор Страссман расспрашивал каждого о его состоянии. Респондентов спрашивали, что они чувствовали, слышали, пробовали, обоняли и наблюдали.

Вскоре всплыло поразительное открытие: более половины добровольцев рассказали, что в своих галлюцинациях они видели рептилоподобных гуманоидных существ, причем их внешнее описание у всех было почти идентичным.

Что происходит

Было выявлено, что как только ДМТ вступал в силу, испытуемые видели красочные калейдоскопические картинки, похожие на буддийские мандалы, слыша при этом потрясающий вибрирующий звук.

Этот звук усиливался, а потом испытуемые ощущали, что они словно выброшены из своего тела и катапультированы в другой мир. Внезапно они оказывались в комнате, заполненной причудливыми аппаратами. И тут же в этой же комнате появлялись рептилоиды, словно ожидая прибытия человека.

Часто рассказывалось, что в той же комнате присутствовали и другие нечеловеческие существа, включая массивных богомолов, роботов-андроидов и гуманоидов, подозрительно похожих внешне на знаменитых Серых.

Рептилоиды начинали телепатически общаться с людьми, словно в свою очередь проводя с ними какие-то тесты. Люди при этом ощущали сильный страх.

Вот некоторые заявления, собранные следственной группой программы относительно воздействия рептилоидов на членов эксперимента:

– они внушали сильное чувство страха.

– они холодные и равнодушные.

– они чрезвычайно умны/сообразительны.

– сосредоточены на технической работе, имеют какую-то определенную цель.

– у них большие глаза, жесткая кожа, перепончатые лапы, острые когти.

Результаты этого эксперимента изучались на протяжении многих лет, но так и осталось загадкой, почему у людей возникали именно такие галлюцинации.

Некоторые альтернативные исследователи предполагали, что изменяющее сознание вещество по факту открывает портал в другое измерение. Другие утверждали, что оно активировало ранее спящие области человеческого мозга, позволяя людям преодолевать прежние ограничения по части восприятия мира.

К слову, в настоящее время физики считают, что люди могут видеть лишь мизерные 0,005% спектра видимого света. Разнообразные формы жизни могут существовать за пределами наших пяти чувств.