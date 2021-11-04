Гибель Вселенной может произойти раньше, чем погаснет Солнце

Астрономы утверждают, что судьба нашей Вселенной зависит от ее геометрических свойств, а также от темной энергии, которая приводит к ее расширению.

Недавно европейские исследователи перенесли дату прекращения существования Вселенной на 2,8 миллиарда лет ближе. Считается, что очередной Большой взрыв должен положить конец существованию Вселенной.

По мнению исследователей, время существования Вселенной сократилось почти в 10 раз.

Стоит отметить, что в конце должен произойти взрыв, в результате которого плотность темной энергии начнет бесконечно увеличиваться. Расширение Вселенной продолжится с возрастающей скоростью.

Чтобы определить дату смерти Вселенной, ученые проанализировали информацию о существующей скорости ее расширения. Что интересно, по мнению астрофизиков, Солнце погаснет примерно через 6 миллиардов лет.

Ранее астрофизик Бруно Бренто вместе с учеными из Ливерпульского университета (Великобритания) предположили, что породившего нашу Вселенную Большого взрыва не существовало. Ученые убеждены, что у Вселенной вообще не было начала, а значит, она существовала всегда.