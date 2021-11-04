 

Большой выброс пепла произошел на Карымском вулкане на Камчатке

04.11.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров, произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщил сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

«Третьего ноября в 19.20 (10.20 мск) на Карымском вулкане произошло сильное извержение. Пепловый выброс поднялся до высоты 10 км над уровнем моря. Кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксид серы)», – передает РИА «Новости» слова Мельникова.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепел распространился более, чем на 600 километров.

«Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали: облако пепла размером 550×130 км продолжает наблюдаться на расстоянии 625 км к юго-востоку от вулкана», – говорится в сообщении на сайте группы.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана – 1486 метров.

Ранее курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в три километра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Чехия предложила защиту белорусской спортсменке Тимановской, которую пытались вернуть в Минск из Токио

17.01 / Мужчина в аэропорту Германии с криком «Аллах акбар» пригрозил убить полицейских

30.09 / В Нацполиции Украины назвали версии смерти сотрудницы посольства США, которую ранее нашли вблизи железнодорожных путей

19.10 / Афганские учителя выстроились в длинные очереди за зарплатой

10.08 / Стало известно местонахождение задержанного в Минске Семена Пегова

26.06 / Петербург возвращается к активной жизни: открывают парки, кафе и спортплощадки

21.07 / Пассажир хитростью угнал такси в Москве

13.08 / ABC News – «Талибан» может взять Кабул в ближайшие 90 дней

17.07 / Ученые в США попросили Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

18.06 / Санкции СНБО против Фирташа, Фукса и миллиардера из РФ, рекорд вакцинации в Украине. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика