Большой выброс пепла произошел на Карымском вулкане на Камчатке

Пепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров, произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщил сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.

«Третьего ноября в 19.20 (10.20 мск) на Карымском вулкане произошло сильное извержение. Пепловый выброс поднялся до высоты 10 км над уровнем моря. Кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксид серы)», – передает РИА «Новости» слова Мельникова.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепел распространился более, чем на 600 километров.

«Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали: облако пепла размером 550×130 км продолжает наблюдаться на расстоянии 625 км к юго-востоку от вулкана», – говорится в сообщении на сайте группы.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана – 1486 метров.

Ранее курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в три километра.