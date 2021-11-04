 

Сеул назвал значимым желание КНДР формально завершить Корейскую войну

04.11.2021, 8:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководство Республики Корея считает «весьма значимым» тот факт, что лидер КНДР Ким Чен Ын затронул в одном из своих публичных выступлений вопрос официального объявления об окончании Корейской войны, сообщил представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По его словам, Ким Чен Ын «впервые открыто упомянул об этом в ходе пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре этого года, что является весьма значимым сигналом», передает ТАСС.

Тогда северокорейский лидер сказал, что даже объявление об окончании войны не приведет к прекращению враждебных действий, если останутся неизменными факторы, вызывающие недоверие и конфронтацию. В частности, он указал на необходимость отказа Сеула от «политики двойных стандартов» в отношении Севера.

По словам представителя администрации южнокорейского президента, «необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР по данному вопросу».

Напомним, президент Республики Корея в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.



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