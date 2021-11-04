Ученые: Порядка 10 вулканов способны в любой момент вызвать суперизвержение

По оценкам геологов, около 10 вулканов на Земле могут вызвать сверхизвержение, которое способно оказать катастрофическое влияние на глобальный климат.

Один из таких затаившихся “монстров” скрывается под водами озера Тоба на Суматре. Он стал виновником двух сверхизвержений за последний один миллион лет. Теперь ученые пытаются выяснить, каковы шансы появления новых подобных извержений.

На этот вопрос пытается ответить международная команда геологов из Женевского университета (Швейцария) и Пекинского университета (Китай). Ученые проанализировали количество свинца и урана в цирконах – минерале, который часто встречается при взрывных извержениях вулканов. Цель анализа – научится определять, сколько времени понадобтся вулкану для его подготовки к суперизвержениям.

К сожалению, итоги последнего исследования опровергают теорию о том, что необычные геологические признаки могут говорить о неминуемом суперизверженим. Вместо этого магма потихоньку собиралась в магматическом резервуаре до тех пор, пока не произойдут мощные взрывы. Результаты геологического исследования опубликованы в научном издании PNAS.

Вулкан Тоба на Суматре уже пережил два самых крупных извержения: первое 840 тысяч лет назад, а второе 75 тысяч лет назад. Слоем выброшенного пепла толщиной 7 см можно покрыть всю Швейцарию, а количество вышедшей магмы в 70 тысяч раз превышает количество магмы, произведенного активным вулканом Ла-Пальмы.

Геологи более всего интересуются вулканом Тоба, так как у них нет исторических данных о реакции людей на извержение такого масштаба, которое произошло в прошлом. Такое событие, по мнению исследователей, повлияло бы на глобальный климат и создало бы многочисленные проблемы, особенно в вопросах снабжения продовольствием и миграции населения.

Вулкан Тоба имеет большую впадину, которая сегодня заполнена метеоритной водой, объясняют ученые. В центре этого озера расположен остров, который постепенно увеличивается в высоту. Это говорит о том, что под ним постепенно скапливается магма. Ученые пытаются выяснить, не готовится ли вулкан к очередному извержению.

Циркон – это минерал, содержащиеся в продуктах взрывных извержений вулканов. Одна из его особенностей заключается в том, что он принимает уран в свою структуру. Измеряя уровни урана и свинца, ученые могут определить возраст этого минерала. Таким образом цирконы раскрывают время накопления магмы, предшествующее суперизвержениям.

Ученые выяснили, что первое суперизвержение произошло примерно 840 тысяч лет назад. До этого магма под вулканом накапливалась 1,4 миллиона лет. Однако для второго извержения, которое произошло 75 тысяч лет назад, магма накопилась «всего» за 600 тысяч лет. Время накопления магмы снизилось вдвое, не смотря на одинаковую силу обоих извержений, отмечают исследователи.

Геологи подсчитали, что сейчас в магматическом резервуаре Тобы накопилось около 4 кубических километров магмы, и каждые тысячу лет эта скорость накопления была довольно стабильной.

Очередное сверхизвержение, вероятно, произойдет примерно через 600 тысяч лет, считают геологи. Однако это не значит, что за это время не могут произойти небольшие извержения.

Исследователи отмечают, что их инновационный метод можно применить к любому вулкану на планете, что поможет определить какой из них близок к суперизвержению.