 

Учительница нашла подход к ученикам и провела самую лучшую контрольную по физике и повеселила интернет

04.11.2021, 8:18, Разное
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Одна из преподавателей тюменского техникума, которую зовут Анастасия, решила помочь ученикам справиться со сложной контрольной работой по физике.

Она попросила на листке под задачами нарисовать различных животных. Выполнение этого задания сулило дополнительный балл.

Студенты должны были изобразить разных животных – кошек, ежиков, динозавров. Это зависело от типа задания, которое им попалось.

Как говорит Анастасия, не все студенты отнеслись к заданию серьезно, но, тем не менее, выполнили его.

Учительница разместила лучшие работы на своей странице в одной из социальных сетей. Ко всем рисункам были оставлены комментарии от руки.

«Фыр-фыр, «Мяу», «Красавчик» и другие надписи позабавили студентов и читателей ее страницы.



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