 

И.о. главы Госналоговой про обыски у него: Следствие фактически верифицировало, что я честно подаю декларацию

04.11.2021, 8:08, Новости дня
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“Следственные действия происходят по решению суда. В отношении себя лично могу сказать, что обыски прошли в жилье, где живу я лично вместе с семьей, а также по месту жительства моей матери. По итогам следствия без разглашения тайны следствия могу сказать, что фактически верифицировано, что я честно подаю декларацию государственного служащего”, – заявил Олейников.

Он пояснил, что обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, Олейников может быть причастен к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий.

“По странному стечению обстоятельств, еще в январе этого года проводился ряд мер Госналоговой и эти материалы были переданы в правоохранительные органы. Я думаю, следствие разберется, как можно объединить прикрытие и передачу документов правоохранителям”, – сказал и.о. главы ведомства.

По его словам, протокол обыска еще составляют. В то же время, чиновник заверил, что “было найдено все, что угодно, кроме денег”.

“Также могу сказать, что средства, которые найдены у меня дома, полностью соответствуют декларации”, – добавил Олейников.

Контекст:

3 ноября СМИ сообщили, что у Алексея Любченко, которого Рада в тот день отправила в отставку с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, а также у Олейникова и в центральном аппарате ГНС проходят обыски. 

Любченко и его пресс-служба заявили, что у него дома и по месту работы в министерстве следственные действия не проводили. “То, что происходит, не имеет ко мне отношения”, – подчеркнул он.

В налоговой службе рассказали, что обыски связаны с нарушениями налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области. Госналоговая в декабре 2020 и январе 2021 года проводила собственную проверку управления ГНС в Полтавской области “по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности”, в том числе по предприятиям, которые являются фигурантами в уголовном производстве.

Позднее в СБУ и НАБУ сообщили, что обыски в налоговой прошли в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью или служебным положением. “Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в “покрывании” мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям”, – заявили правоохранители. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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