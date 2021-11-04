Боевики шесть раз за сутки обстреливали украинские позиции, ранен военный – штаб ООС

“Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение”, – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что воину оказана домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В течение суток боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 и 120 мм, а также стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенного пункта Лобачево, вблизи Южного, недалеко от Новоалександровки, у Золотого-3 и в районе Новозвонки.

“На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 7.00 4 ноября штаб нарушений режима прекращения огня не зафиксировал.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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