В России основали Ассоциацию для операторов игорного бизнеса ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В России основали Ассоциацию для операторов игорного бизнеса

04.11.2021, 8:07, Новости
Теги: ,

О создании АИРИС рассказали в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна». Её директор по развитию Дмитрий Анфиногенов был избран на пост главы организации.

АИРИС призвана объединить компании, которое работают в сфере спортивно-зрелищных мероприятий и азартных развлечений. Последние в ассоциации представлены игорными зонами с легальными стационарными казино. Сегмент виртуальных азартных заведений, к которым относятся международные казино «Вавада», Pin-Up, Favbet и другие, в нашей стране пока недостаточно развит.

По словам представителей АИРИС, организация была создана, чтобы обеспечивать регулирование и формирование прозрачных взаимоотношений операторов азартных развлечений с органами законодательной власти, а также способствовать укреплению позитивного имиджа игорного бизнеса среди жителей РФ.

В планы членов ассоциации входит регулярное проведение деловых встреч и собраний, посещение различных форумов, посвящённых развитию гемблинга и туризма, а также создание профессионального института для подготовки квалифицированных кадров. Также АИРИС будет на постоянной основе организовывать тематические конференции с участием международных и отечественных специалистов индустрии азартных развлечений.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

21.10 / В Рыбинске установили новую урну

20.10 / Стали известны самые популярные игорные заведения среди россиян

16.10 / Губернатор переедет в Рыбинск

12.10 / ПМ казино как играть на деньги с мобильного счета?

09.10 / Характеристики азартного клуба Goxbet

05.10 / Граффити, площадка для подростков и «Серебряный маршрут»

23.09 / Компания 1xBet Moldova предлагает зарабатывать на разных противостояниях

22.09 / ТОП-3 футбольных трансфера в летнее межсезонье

21.09 / Лицензионные игровые автоматы Parimatch онлайн бесплатно и без регистрации

15.09 / Лицензированный сайт «GGPokerok», что предлагает площадка?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика