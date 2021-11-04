В России основали Ассоциацию для операторов игорного бизнеса

04.11.2021, 8:07, Новости

Теги: Развлечения, Туризм

О создании АИРИС рассказали в пресс-службе игорной зоны «Красная Поляна». Её директор по развитию Дмитрий Анфиногенов был избран на пост главы организации.

АИРИС призвана объединить компании, которое работают в сфере спортивно-зрелищных мероприятий и азартных развлечений. Последние в ассоциации представлены игорными зонами с легальными стационарными казино. Сегмент виртуальных азартных заведений, к которым относятся международные казино «Вавада» , Pin-Up, Favbet и другие, в нашей стране пока недостаточно развит.

По словам представителей АИРИС, организация была создана, чтобы обеспечивать регулирование и формирование прозрачных взаимоотношений операторов азартных развлечений с органами законодательной власти, а также способствовать укреплению позитивного имиджа игорного бизнеса среди жителей РФ.

В планы членов ассоциации входит регулярное проведение деловых встреч и собраний, посещение различных форумов, посвящённых развитию гемблинга и туризма, а также создание профессионального института для подготовки квалифицированных кадров. Также АИРИС будет на постоянной основе организовывать тематические конференции с участием международных и отечественных специалистов индустрии азартных развлечений.