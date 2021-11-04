 

Политолог Безпалько об отставках украинских министров: Пиар-шаги Зеленского

04.11.2021, 7:54, Разное
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Эту должность он занимал с марта 2020 года. Теперь президент Украины предлагает парламенту на это место рассмотреть кандидатуру бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Впрочем, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что кадровые перестановки никак не повлияют на ситуацию на Украине.

По мнению политолога, подобные действия обусловлены в первую очередь желанием Владимира Зеленского “заткнуть дыры”, объяснив неудачи в экономике и других вопросах недостаточно подготовленными кадрами. “Думаю, что эти отставки порождены, с одной стороны, пиар-шагами Зеленского”, – говорит Богдан Безпалько.

При этом специалист не исключает, что кадровые перестановки имеют место из-за клановых противоречий политической элиты Украины. Это выражается в том, что определенные люди хотят занять определенные министерские посты. Однако, по мнению политолога, Владимир Зеленский не допустит на эти должности людей, которые угрожали бы ему.

“Он выстраивает модель личной диктатуры. Создает механизмы универсальной политической борьбы со своими противниками”, – считает Богдан Безпалько.



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