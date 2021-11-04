День иконы Казанской Божьей матери: что нельзя делать 4 ноября

4 ноября празднуется день осенней иконы Казанской Божьей Матери. Это великий православный праздник, который имеет множество традиций.

Дева Мария издревле считалась покровительницей незамужних девушек. Поэтому 4 ноября на Руси зачастую играли свадьбы. Люди верили, что это даст новоиспеченной семье счастье и взаимопонимание мужа и жене. На венчании для этого невесте всегда давали в руки икону Казанской Божьей Матери.

ТРАДИЦИИ

4 ноября в церковный праздник Казанской Божьей Матери на Руси всегда открывались осенние сельские ярмарки. Считалось, что продукты на таких ярмарках приносят пользу как покупателю, так и продавцу.

4 ноября 2021 года верующим обязательно нужно посетить храм. Христиане молятся в этот церковный праздник Богородице за здоровье родных. Женщины просят в храме у иконы Казанской Божьей Матери о здоровье детей.

Незамужние девушки просят Казанскую Божью Мать о скором замужестве и хорошем муже. В этот день люди обязательно шли на службу и посещали Крестный ход, неся в руках икону Казанской Божьей Матери. Дома это праздник отмечали особенно, старались приготовить как можно больше вкусных блюд для семьи.

Женщины 4 ноября на Казанскую сохраняли молодость и красоту. Для этого они брали гладкие березовые ветки в инее и смотрелись в них как в зеркало.

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