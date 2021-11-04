 

Казахстан анонсировал переговоры по Сирии в астанинском формате

04.11.2021, 7:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине декабря, сообщил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Поступило обращение стран-гарантов с просьбой организовать проведение очередных переговоров астанинского процесса. Точные даты еще мы согласовываем, где-то в середине декабря», – приводит слова Тлеуберди ТАСС.

Он отметил, что участниками встречи станут страны – гаранты астанинского процесса (Россия, Турция, Иран), сирийские стороны и приглашенные наблюдатели. «Мы сейчас выясняем [уровень переговоров], обычно так было, что страны-гаранты представлены на уровне заместителей министров», – отметил Тлеуберди.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7–8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.



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