 

В Калмыкии против экс-полицейского возбудили уголовное дело о краже 152 лошадей

04.11.2021, 6:58, Разное
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Управление Следственного комитета по Калмыкии возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) против 25-летнего бывшего полицейского, укравшего 152 лошади. Об этом сообщает СК.

Калмыцкие лошади. Фото: Олег Милеев / creative commons

По данным следствия, 12 мая 2021 года сотрудник полиции вместе с неустановленными лицами похитил с фермы в Целинном районе 131 взрослую лошадь и 21 жеребенка калмыцкой породы. Тем самым он причинил их владельцу материальный ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Через месяц полицейского уволили. Расследование уголовного дела продолжается. На данный момент проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В декабре прошлого года главу ОВД в Новосибирске Александра Гращенкова приговорили к трем годам условно за взятки едой. Он «крышевал» кафе, а взамен бесплатно ел в нем, чаще всего, хинкали и салат из огурцов. Общая сумма взяток составила 53 тыс. рублей.

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Источник: Новая газета



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