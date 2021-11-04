Аэропорт Иркутска решили перенести на фоне крушения Ан-12

Власти Иркутской области после авиакатастрофы с самолетом Ан-12 активизируют работу по переносу аэропорта Иркутск за пределы городской черты, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Аэропорт в черте города. Как и многие жители, я, конечно, обеспокоен этим положением дел. <….> Мы опять активно включаемся в вопрос по выносу аэропорта за территорию города. Как я уже говорил, мы определились с одной площадкой. Мы сегодня ведем переговоры с Минобороны, для нас очень важно, как будут определены границы аэропортовой зоны, взлетно-посадочной полосы», – приводит слова губернатора ТАСС.

При этом он уточнил, что «это вопрос не одного дня». Как сообщил Кобзев, на протяжении последних десятилетий это уже одиннадцатая авиакатастрофа, всего в них погибли и пострадали более 500 человек.

Накануне вылетевший из Якутска самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту разбившегося самолета находились девять человек, все они погибли. Борт обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12.