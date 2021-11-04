При крушении Ан-12 под Иркутском погибло руководство авиакомпании

При крушении самолета Ан-12 под Иркутском погибли генеральный директор и первый заместитель гендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье», сообщил губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане РФ Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

Кобзев поручил организовать взаимодействие с родственниками погибших и доставку тел к месту захоронения.

Представитель аэропорта Кепервеем (Билибино, Чукотка) также сообщил, что при вылете самолета с Чукотки на борту находились гендиректор и первый замгендиректора «Заполярья» Юрий Володин и Олег Вишнев.

Накануне вылетевший из Якутска самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился под Иркутском. На борту разбившегося самолета находились девять человек, все они погибли. Борт обнаружили в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12. Власти Иркутской области решили активизировать работу по переносу аэропорта Иркутска за пределы городской черты.