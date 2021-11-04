 

Немцы раскритиковали Байдена за упреки лидеров РФ и Китая в Глазго

04.11.2021, 6:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧитатели немецкого издания Der Spiegel в комментариях к статье отреагировали на колкости президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес РФ и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго.

«И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла», – приводит мнение пользователя gsGjkk РИА «Новости».

«Упреки Байдена могли бы быть направлены не РФ и Китаю, а и великим, «непогрешимым» США с ФРГ. Это от нас (Германия) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа – со времен начала индустриальной эры», – выразил мнение Sir Drakon.

«Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай – в расчете на одного китайца», – констатирует Thermodynamisscher Toast.

«Ого! Нужно срочно отправить Грету протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести», – иронично резюмировал Ich Esse Robbenfleisch.

Накануне президент США Джо Байден в ходе выступления на саммите по вопросам изменения климата (COP26) в шотландском Глазго критически высказался в адрес лидеров РФ и Китая, решивших не приезжать на мероприятие. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров РФ и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Байден находится не в том положении, чтобы читать нотации РФ и Китаю.



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