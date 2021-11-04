В защиту вечной мерзлоты

Во всем виновато глобальное потепление, а не смог и коррупция. К саммиту G20.

Фото: Георгий Надеждин / ТАСС

Президент Путин, выступая на саммите G20 в Риме, заявил, что глобальное потепление наносит РФ страшный урон. «Среднегодовая температура в РФ растет быстрее общемировой — более чем в 2,5 раза», — сказал он.

Это — святая правда. Напомню (и просвещу тех, кто не знает, ибо эта маленькая деталь обычно не упоминается сторонниками теории Глобальной Катастрофы), что нынешнее незначительное потепление, которое не дотягивает до прошлого межледникового периода, касается (как и всегда, когда теплеет), прежде всего, умеренных и высоких широт.

Теплеет не там, где тепло, а там, где холодно, и не тогда, когда тепло, а тогда, когда холодно, то есть в России, а не в Африке, и зимой, а не летом.

Что мы, собственно, и наблюдаем: за последние 50 лет (с паузой между 1998 и 2015 годом) зима в Подмосковье стала существенно мягче, а вот лето каким было, таким и осталось.

То же самое происходит, например, в США. Вот вам график рекордно высоких и рекордно низких температур в США с 1895 по 2018-й, взятый из книги Стивена Кунина Unsettled.

На графике видно, что зимой в США действительно стало заметно теплее, а вот летние температуры остались, наоборот, на прежнем уровне.

Таким образом, случилось страшное несчастье: увеличился вегетативный сезон, уменьшились зимние морозы, сократилось количество энергии, которую страна тратит на обогрев, увеличилась урожайность, и возросло число теплых дней. Конечно, эта катастрофа еще не достигла размаха предыдущего Эемского межледниковья, когда средняя температура января была в Москве на 10 градусов выше, чем сейчас, а леса выходили к побережью Карского моря, — но все равно, согласитесь, ужас.

«За десять лет средняя температура по РФ выросла на полградуса», — сказал президент.

«Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», — подчеркнул он.

Если вечная мерзлота растает, то — каюк.

Погибнут заросли высокоплодородного ягеля, кладонии и цетрарии, которые на севере издавна добавляли к хлебу, когда животы пучило от голода. Радующая глаз мокрая тундра сменится печальным пейзажем сосновых лесов. Архангельская область перестанет быть зоной рискованного земледелия. Бывший ЮКОС сможет озеленить те самые скважины, за неозеленение которых в феврале привлекали его менеджеров к ответственности!

Нет, конечно, я понимаю, что у всякой перемены есть свои отрицательные стороны. Например, если вы построили в Норильске на вечной мерзлоте бараки, понадеявшись на оную мерзлоту и не вбив в нее, как следует, сваи, то, когда мерзлота подтает, бараки развалятся. Но сказать вам правду? Они развалятся и без этого. Потому что они бараки.

Мне представляется, что напугать россиян увеличившимся вегетативным периодом и уменьшившимися морозами будет довольно сложно. Поэтому у меня есть рекомендация.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Когда в начале 2000-х стало окончательно ясно, что потепление приостановилось (с 1998 по 2015 г.) и что, таким образом, непрерывно растущая концентрация СО2 не может являться главным драйвером климата, то секта «потеплителей» выдвинула запасной довод: она стала объявлять «следствием глобального потепления» любую природную катастрофу.

Все, что раньше было регулярными засухами, превратилось в следствие глобального потепления. Все, что было раньше регулярными наводнениями, превратилось в следствие глобального потепления. Сокращение поголовья белых медведей, произошедшее от тотальной на них охоты, объявили следствием глобального потепления (на медведей запретили охотиться, и их популяция выросла в 4–5 раз).

Сэр Девид Аттенборо даже снял драматическую историю о моржах, которые падают с утеса и разбиваются из-за глобального потепления.

Фото: Netflix

И что вы думаете? Это была святая правда. Моржи со скал действительно падали. Это было на Чукотке в 2017 году возле села Рыркайпий. Падали они потому, что бежали от белых медведей. Моржи так размножились, что поголовье их достигло 5000 особей, лежбище разрослось, моржи стали забираться на скалы. Это привлекло 20 (!) штук белых медведей, и бедные моржи в панике прыгали со скал и разбивались.

После этого моржи удрали, а медведи остались. Они бродили по деревне и ломились в окна.

Статья в The Siberian Times, которая повествует об этом грустном событии, так и называется: «Деревня осаждена белыми медведями, в то время как сотни обезумевших от страха моржей падают с 38 метров и разбиваются насмерть».

Удивительно, что съемочная группа сериала Our Planet, которая снимала все это, не заметила, что проблема заключалась в чрезвычайно выросшей популяции якобы вымирающих от потепления моржей и в чрезвычайно возросшей популяции якобы вымирающих от потепления белых медведей. «Таковы грустные реалии климатических изменений, — причитала руководитель группы, которой, честное слово, не на Netflix бы работать, а на Первом канале.

Так вот.

Я советую российскому правительству прибегнуть к тому же приему. И, если несознательное российское население не проникнется достаточно ужасающими перспективами в виде удлиненного вегетационного периода и уменьшившихся морозов, — списывать на глобальное потепление любое несчастье.

Вот только что десятки серферов после катания в Финском заливе слегли с острейшим отравлением. Астровирус и ротовирус. От воды несло дерьмом. Вы что, думаете, это разворованные деньги на строительство канализации тому виной? Нет, это глобальное потепление. Или вон — померла рыба в озере Пясино. Вы думаете, это оттого, что «Норникель» сливает прямо в тундру адскую смесь из хвостохранилища? Да это ж глобальное потепление! А повышенная онкология в Красноярске? Вы думаете, это из-за смога над городом? Это все глобальное потепление. И т.д. и т.п., и т.д. и т.п.

Юлия Латынина, Обозреватель «Новой»

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