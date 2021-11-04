 

Мнение: Борьба с американскими пиратами

04.11.2021, 5:56, Разное
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Иран выложил более развернутое видео по акту американского пиратства https://colonelcassad.livejournal.com/7187511.html в Оманском заливе, который был пресечен Корпусом Стражей Исламской Революции, которые не допустили захвата танкера американскими пиратами.
Движуха вокруг танкера была весьма активной. В попытке захвата танкера принимал ракетный эсминец "Салливан" (класс Арли Берк).

Смелость иранских катеров не должна вводить в заблуждение. Они действовали под прикрытием ударных БПЛА и противокорабельных комплексов, которые имели возможность гарантировано поразить "Салливан" в случае попыток атаковать иранские катера.

Источник: Colonel Cassad



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