Суд продлил домашний арест бывшему генпрокурору Молдавии
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Молдавский суд продлил домашний арест отстраненному от должности генеральному прокурору страны Александру Стояногло еще на 30 суток.
«Домашний арест Александра Стояногло продлен на 30 суток по ходатайству прокурора Виктора Фуртунэ», – приводит решение суда ТАСС.
Ранее молдавский генпрокурор Александр Стояногло опротестовал в апелляционной палате Кишинева отстранение от должности.
На данный момент Стояногло задержан, против него завели уголовное дело по четырем статьям. Его подозревают в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях.
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