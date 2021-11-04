Суд продлил домашний арест бывшему генпрокурору Молдавии

Молдавский суд продлил домашний арест отстраненному от должности генеральному прокурору страны Александру Стояногло еще на 30 суток.

«Домашний арест Александра Стояногло продлен на 30 суток по ходатайству прокурора Виктора Фуртунэ», – приводит решение суда ТАСС.

Ранее молдавский генпрокурор Александр Стояногло опротестовал в апелляционной палате Кишинева отстранение от должности.

На данный момент Стояногло задержан, против него завели уголовное дело по четырем статьям. Его подозревают в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях.