 

Суд продлил домашний арест бывшему генпрокурору Молдавии

04.11.2021, 5:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМолдавский суд продлил домашний арест отстраненному от должности генеральному прокурору страны Александру Стояногло еще на 30 суток.

«Домашний арест Александра Стояногло продлен на 30 суток по ходатайству прокурора Виктора Фуртунэ», – приводит решение суда ТАСС.

Ранее молдавский генпрокурор Александр Стояногло опротестовал в апелляционной палате Кишинева отстранение от должности.

На данный момент Стояногло задержан, против него завели уголовное дело по четырем статьям. Его подозревают в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях.



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