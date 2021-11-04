Премьер Японии решил исполнять обязанности главы МИД

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о намерении лично исполнять обязанности главы внешнеполитического ведомства страны до назначения на должность нового министра иностранных дел.

«До следующего состава правительства я буду исполнять обязанности министра иностранных дел», – приводит слова премьер-министра Японии ТАСС.

По словам Кисиды, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги уже в четверг займет должность генсека правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), покинув пост главы внешнеполитического ведомства. Ранее Мотэги, комментируя переход на новую должность, выразил надежду, что его преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет продвигать переговорный процесс между Японией и Россией.

Напомним, 31 октября в Японии прошли парламентские выборы. По их итогам ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента, получив 261 место из 465. Ранее эксперты спрогнозировали позицию Токио по Курилам после парламентских выборов в Японии. Перед выборами власти Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в основе неизменных интересов РФ и Японии лежит стремление окончательно урегулировать все вопросы, включая мирный договор.

В конце сентября бывший глава МИД Японии Фумио Кисида стал главой правящей партии. 8 октября Кисида в статусе премьера Японии пообещал не заключать мирный договор с Россией без урегулирования территориального спора. 12 октября Кисида заявил о «суверенитете» Токио над Южными Курилами. В Кремле выразили несогласие с заявлением нового премьера Японии, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новое руководство Японии решило обострить территориальный спор с Россией и отказаться от линии прежнего руководства, благодаря которой Москве и Токио удавалось сохранять нормальные отношения.