Увеличилось число жертв крушения Ан-12 в Иркутской области

На борту разбившегося в Иркутской области в среду самолета Ан-12 находились девять человек, сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз», – приводит слова Рябоволова ТАСС.

Первый замруководителя главка добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо являлись гражданами России, трое – Белоруссии, двое – Украины.

В свою очередь губернатор области Игорь Кобзеев сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании «Заполярье».

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося под Иркутском самолета находились семь человек, из которых двое – граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.

Накануне самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», вылетевший из Якутска, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. При падении самолет загорелся, площадь возгорания составила более 300 кв. метров. В СК сообщили, что следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета, включая ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна. После авиакатастрофы под Иркутском в Белоруссии перестали эксплуатировать самолеты Ан-12.