Meta что-то новенькое

В ответ на расследования Конгресса и критику пользователей основатель Facebook объявил о переименовании компании и создании новой вселенной в Интернете.

В ответ на расследования Конгресса, критику прессы и пользователей основатель Facebook объявил о переименовании компании и создании в скором будущем новой трехмерной вселенной в Интернете.

При этом основные фирменные приложения — Facebook, Instagram и WhatsApp — будут работать под прежними названиями. Meta — новое имя компании-производителя, главной целью которой отныне объявлена работа над созданием метавселенной. Ее созданием занимаются несколько компаний. Существовала даже программа «Вторая жизнь» (Second Life), которую можно назвать неким прототипом, но там все элементы виртуального мира замыкались внутри одной системы. Метавселенная Цукерберга, напротив, подразумевает широкую интеграцию.

28 октября Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook во время крупной ежегодной конференции Connect в режиме онлайн. Meta, объяснил глава компании, — лучшее имя для того, чтобы обозначить будущее компании, направление ее главной работы. Цукерберг называет метавселенную «следующей ступенью эволюции социальных связей», коллективным проектом, который будет создан людьми со всего мира и открыт для всех. Вы сможете общаться, учиться, сотрудничать и играть онлайн в режиме 3D, выйдя за рамки того, что возможно сегодня.

В Америке мнения о новой затее Цукерберга разделились.

Марк Цукерберг. Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

«О дивный новый мир!»

Кто-то называет это обещанием «нового прорыва», сравнивая с началом 90-х годов прошлого века, когда Интернет превратился из статического текста и изображений на странице в место, где можно купить книгу или посмотреть фильм, посещать лекции в колледже, хранилища музеев, библиотек, концертные залы, делать покупки в интернет-магазинах и совместно создавать новые товары и услуги онлайн — всего не перечислить. Как пишет Нейт Ланксон в издании Bloomberg (его статью разместила также «Вашингтон пост»), новый мир напоминает «трехмерную всемирную паутину, в которой компании, информационные и коммуникационные инструменты обладают эффектом присутствия и взаимодействуют друг с другом.

В некотором смысле это цифровое факсимиле того, как мы живем в физическом мире». Подобно тому, как вы можете создать документ в рабочем кабинете Microsoft Word и отправить его по почте через Gmail коллеге для чтения на устройстве iPad, элементы метавселенной должны иметь возможность перемещаться по экосистеме конкурирующих продуктов, сохраняя свою ценность и функцию. Продолжим фантазировать.

Некая Джейн (или Маша?) создает свой (трехмерный!) аватар в Facebook или Microsoft Teams и использует его на виртуальных собраниях. После работы она посещает виртуальное музыкальное шоу с друзьями, и их аватары появляются среди сотен маленьких голов в аудитории. Музыка заканчивается, и группа говорит: «Не забудьте купить футболку!» (в минувший четверг на презентации концепта метавселенной пользователь после виртуального концерта пошел на вечеринку-afterparty с любимыми музыкантами, а другой в это время бродил в наушниках по улицам Древнего Рима). Джейн-Маша просматривает дизайны маек в виртуальном киоске так же, как сегодня она это делает на Amazon, оплачивает их криптовалютой и надевает футболку на виртуальную встречу на следующий день. Коллега просит одолжить ее его дочери, чтобы она могла использовать ее в этот вечер в игре «Роблокс», и она легко дает ему ее. Этот простой сценарий включает в себя инструменты корпоративной коммуникации, прямые трансляции событий, электронную коммерцию и обмен ценными вещами. Но это работает только в том случае, если каждый провайдер создает свою систему таким образом, чтобы такие активы, как аватары и рубашки, были совместимыми и передаваемыми, отмечает Ланксон.

«Визионер» Марк Цукерберг видит в метавселенной такие большие перспективы, что переименовал компанию.

Идею виртуальной реальности из фантастических фильмов «Матрица» или «Первому игроку подготовиться» его компания уже претворяет в реальность, инвестируя такие продукты, как гарнитура виртуальной реальности Oculus.

На перспективу работает не только фирма Цукерберга, отмечает Bloomberg. Разработчики видеоигр Roblox Corp. и производители, включая Epic Games Inc. и Microsoft Corp., тоже хотят быть в деле. Roblox в Китае (!) через совместное предприятие с Tencent Holdings Ltd. запустили параллельную платформу, которая следует правилам, установленным цензорами китайского правительства. Tencent зарегистрировала множество торговых марок, связанных с метавселенной, для своего собственного социального приложения QQ. Компания ByteDance Ltd., владелец TikTok, вложила деньги в производителя гарнитур виртуальной реальности Pico и производителя мобильных игр Reworld. Существуют даже специализированные консалтинговые компании, такие как британская Dubit, которые помогают компаниям перейти в метавселенную. Эксперты отмечают важность новых платежных систем и криптовалют — кому-то понадобится облегчить трансграничные виртуальные транзакции.

Во время недавнего отчета о прибылях и убытках компании Марк Цукерберг отметил, что Facebook Reality Labs, которая включает в себя разработку продуктов и услуг для «дополненной виртуальной реальности», становится отдельным подотчетным подразделением, расходы на которое сократят общую операционную прибыль в этом году на 10 млрд долларов. Создатель Меты добавил, что надеется, что в следующие десять лет к виртуальному миру присоединится 1 млрд человек. 28 октября, в день объявления нового названия Facebook, рыночная капитализация компании составила 900 млрд долларов, что ставит ее по этому показателю в десятку крупнейших компаний США.

Перенос фокуса

Критики отмечают, что ребрендинг компании (на штаб-квартире компании по калифорнийскому адресу уже вывесили новый логотип, напоминающий знак бесконечности, а с понедельника, 1 ноября, на биржах акции компании будут продаваться с новым символом — тикер MVRS вместо привычного FB) проведен в разгар крупного скандала, связанного с утечкой служебной информации. Одна из бывших сотрудниц Фрэнсис Хауген выступила с показаниями в Конгрессе, обвинив руководство Facebook в массе неприятных вещей:

в игнорировании ради прибылей контента, разжигающего в обществе ненависть и рознь (для известных публичных личностей компания делала исключения, не блокируя сообщения, которые не допускала у обычных пользователей. Отмечается, что президент Трамп до определенного момента тоже был в «белом списке» неприкасаемых, пока FB его не забанил);

в одном из внутренних расследований компания признала негативное влияние Instagram на психическое здоровье американских подростков, страдающих от пищевых расстройств и буллинга, алгоритмы соцсети якобы способствуют популяризации роликов, травмирующих подростков;

еще в одном служебном расследовании содержались примеры целенаправленного стравливания пользователей ради дополнительной прибыли;

недостаточное противостояние фейковым новостям вокруг американских выборов и сообщений, связанных с современной торговлей людьми;

Хауген обвинила Facebook в том, что иностранные правительства, включая Китай и Иран, использовали платформу для осуществления операций слежения и шпионажа.

Фрэнсис Хауген. Фото: Jabin Botsford-Pool/Getty Images

Хауген считает, что соцсеть разрушает демократию в США и в мире, поскольку усиливает дискриминацию. Бывшая менеджер призвала Конгресс принять необходимые нормы, чтобы урегулировать контент платформы. Она назвала Цукерберга главным ответственным за «архитектуру работы компании».

Одно из ведущих изданий Америки Wall Street Journal, получив от Хауген доступ к тысячам служебных файлов, опубликовало серию «Архив Facebook», вызвавшую большой резонанс, сродни скандалам типа «панамского досье». Совсем недавно консорциум журналистов по всей стране получил сотни других документов, которые рассказывают еще больше негативных историй о Facebook.

Оппоненты Цукерберга отмечают, что решение переименоваться в Meta дает технологическому гиганту возможность «сместить фокус», поскольку он стал мишенью критики законодателей, прессы и пользователей.

«Все неприятности в прессе и политические баталии, которые компания ведет в настоящее время, связаны с продуктами для социальных сетей, поэтому запуск чего-то совершенно нового — это способ полностью провести ребрендинг и начать все заново, без значительных изменений существующих проблемных продуктов, — пояснила Тайна Бучер, автор книги о Facebook. В последние месяцы компания боролась с перебоями в работе своих ключевых приложений, которые лишили пользователей возможности общаться в разных частях мира (в том числе в России). Если такое случится во всепроникающей вселенной виртуальной реальности, такой как метавселенная, последствия могут быть огромными. «Вся презентация метавселенной настолько утопична и наивна», — отмечает Бучер.

Как говорят критики, Цукерберг хочет завоевать «еще один мир».

Завоевав Землю (продукцией Facebook пользуются 3 млрд человек — больше трети населения планеты), он теперь хочет покорить «виртуальную метавселенную». К тому же, столкнувшись с угрозой введения новых антимонопольных мер в отношении крупнейших платформ соцсетей, Meta пытается построить новую монополию в виртуальной трехмерной вселенной нового Интернета.

Корреспондент телеканала MNBC Тиффани С. Ли отмечает: «По мере того, как мы расширяем использование виртуальной реальности и технологий дополненной реальности, мы стираем грань между киберпространством и физическим пространством. Представьте себе, что онлайн-преследователи кричат на вас в течение всего дня, куда бы вы ни пошли, независимо от того, включен ли ваш телефон или компьютер.

Представьте себе такую компанию, как Meta, которая решила заблокировать вам доступ к пространству виртуальной реальности, как Facebook может заблокировать вам использование своего веб-сайта и приложения. Закон просто не готов регулировать эти проблемы, а технологические компании не зарекомендовали себя надежными хранителями новой виртуальной реальности. Если мы хотим идти с ней в ногу, обновление действующих законов о конфиденциальности и вреде в Интернете является главным приоритетом».

Иными словами, общество, как обычно, не успевает за развитием новых технологий. Метавселенная Цукерберга — это и предвидение будущего, и попытка уйти от скандалов сегодняшнего дня, но она же может стать угрозой, если ее использовать с теми же целями, с какими сегодня действуют в киберпространстве всякого рода злоумышленники — в погонах и без.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

