Мнение: В Эфиопии объявлено чрезвычайное положение

После призыва к гражданам отложить мирные дела и вступать в ополчение для борьбы с Тыграем и восставшими племенами, премьер-министр Эфиопии в свете ухудшающейся ситуации объявил о введении чрезвычайного положения.

Также "лауреат премии мира" обвинил Тыграй в том, что он всегда провоцирует кризисы в Эфиопии и мешает развитию страны.

Страна просто рассыпается на куски, покрывшись оспинами восстаний племенных группировок и терпя поражение в боях с наступающей армией Тыграя.

МИД России рекомендует пока что не посещать Эфиопию.



Сообщают, что сегодня после обеда войска Тыграя взяли город Кемиссе к северо-востоку от Аддис-Абебы.

США призывают НФОТ вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта и отказаться от похода на столицу Эфиопии.

Освободительная Армия Оромо заявила, что она действует в союзе НФОТ и они решают задачу спасения страны от преступного правительства. Кто именно возьмет Аддис-Абебу по слова спикера Освободительной Арами Оромо не имеет значения (думаю, тут он немного лукавит).

На текущий момент отряды Оромо подошли с двух сторон к столице, но в силу отсутствия тяжелого вооружения, они пока ограничиваются блокированием города с севера и запада. Войска Тыграя подтаскивая на юг артиллерию, попутно стремятся отрезать столицу от Джибути, откуда поступает ГСМ, что может иметь критическое значение для дальнейших действий эфиопской армии и ВВС.

Еще стоит отметить, что наступающие войска Тыграя убивают животных на фермах крестьян из племен, которые поддерживали центральное правительство. Такая себе расплата за месяцы оккупации.

В свою очередь войска Эритреи оккупирующие кусок северного Тыграя отметились очередной волной грабежей на захваченных территориях.

ООН отмечает, что война ведется с крайней жестокостью всеми сторонами конфликта, что не удивительно, ибо тут пленка цивилизации совсем тонкая, поэтому все участники достаточно быстро переходят к различным зверствам.

В целом, при текущих тенденциях уже в ноябре-декабре в Эфиопии может смениться власть, а роль НФОТ во внутренней политике страны резко возрастет.

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