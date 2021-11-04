 

На олимпиаду «Я – профессионал» поступило 100 тыс. заявок в первые дни

04.11.2021, 4:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа первые восемь дней студенты российских вузов подали уже 100 тысяч заявок на участие на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал». Регистрация началась с 27 октября и продолжится до 7 декабря.

«Всего за восемь дней организаторы олимпиады получили уже 100 тысяч заявок на участие в проекте. В этот раз переступить порог в 100 тысяч нам удалось на день раньше, чем годом ранее. Это говорит о том, что олимпиада зарекомендовала себя в студенческом сообществе и ее востребованность продолжает расти. На данный момент наибольшей популярностью у студентов пользуются направления «Лечебное дело и педиатрия», «Психология» и «Математика» – именно на них молодые люди регистрируются активнее всего», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она также отметила, что за первую неделю регистрационной кампании лидерами по количеству заявок от студентов стали пять регионов: Москва (38 371 заявка), Санкт-Петербург (10 655), Свердловская область (3 268), Республика Татарстан (2 830) и Московская область (2 664).

«На данный момент активнее всего на олимпиаду «Я – профессионал» регистрируются студенты пяти российских вузов: Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (11 300 регистраций), НИУ ВШЭ (3 926), МГУ им. М. В. Ломоносова (3 268), МГПУ (2 022) и СПбГУ (2 011), – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Из 42 дней регистрации на олимпиаду 8 уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект «Я – профессионал». Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни».

В 2021/2022 учебном году проводится юбилейный, пятый, сезон олимпиады. Участники могут зарегистрироваться и попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Направления охватывают самые разные профессиональные области – от журналистики до квантовых технологий. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря, а уже с 10 по 26 декабря состоится отборочный онлайн-этап состязаний. Заключительный этап пройдет в период с февраля по конец апреля 2022 года. Итоги пятого сезона олимпиады будут подведены в конце мая 2022 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. А для медалистов дополнительно предусмотрены денежные премии – от 100 до 300 тыс. рублей.



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