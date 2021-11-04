 

Сбой в работе Facebook и Instagram продлился несколько часов

04.11.2021, 4:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРабота Instagram восстановлена после сбоя, который продлился несколько часов, сообщил пиар-отдел социальной сети.

«И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке», – говорится в записи. Команда соцсети поблагодарила своих пользователей за терпение, передает ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, количество отчетов о неполадках в работе социальной сети Facebook, оставленных пользователями из разных стран мира, к вечеру среды также снизилось. Согласно информации сервиса, наибольшее количество жалоб на сбои в Instagram и Facebook поступало в течение дня из Британии, Германии и США. Нынешний крупный сбой стал уже третьим за последний месяц для сервисов, принадлежащих компании Facebook.

Накануне вечером в работе соцсетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Кроме того, 20 октября произошел сбой в работе Instagram на территории США. Днем ранее о неполадках в работе социальной сети сообщали пользователи соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, 5 октября произошел сбой в работе приложения «Сбербанк онлайн», а днем ранее произошел глобальный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp. По данным Downdetector, проблемы также возникли у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия и согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве с учетом использования цифровой среды международными террористами и организованной преступностью, наличия множества разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитету отдельных стран.



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