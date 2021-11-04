Мнение: О начале охоты на антиваксеров

И всё-таки они доигрались! Антиваксеры, да, они.

Однако же и в самом деле, сколько можно постить в интрернетах всякую чушь про генно-модифицированные вакцины, изменяющие геном человека, про чипирование под видом вакцинации, про 5G. Сколько можно передёргивать и врать, мол, вакцинированные «так же» часто болеют и «так же» заражают других, как и невакцинированные…

Баста!

Российские власти наконец-то решились эту власть употребить. По назначению…

Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал «Медвестник». Ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей — противников вакцинации.

«В течение трёх дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов», — говорится в материале. Нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса РФ. Первая из них предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и грозит отправить к зекам на три года минимум.

Статья 207.2 УК РФ предполагает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. При наступлении смерти человека или тяжких последствий для здоровья она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Именно вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

Но что такое антиваксерам иммунологи и вирусологи, они сами себе специалисты. И цитируют любую чушь, произнесённую шарлатанами от медицины, лишь бы та ложилась в канву их тезиса о «придуманной пандемии» да о прививках «более опасных, чем вирус». Лишь бы подпитывала их страх перед болезнью, которую сколь ни отрицай, а она есть и опасна. И перед уколом, который может помочь лучше, чем случайность.

Но, в общем, теперь им могут прижать хвосты. И это правильно было бы. Как говорят наши недруги американцы, «защита свободы слова не распространяется на те случаи, когда некто кричит «Пожар!» в переполненном театре».

Сейчас ситуация в чём-то похоже, разве что жертв антиваксерства может быть очень много. Так правильно ли с ними поступают, закрывая рот уголовной статьёй?

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