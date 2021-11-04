Вы все манёврите!

Подготовку к большой войне на Донбассе прямо сейчас не ведет ни одна из сторон. Конфликт подогревается «дипломатическими средствами». И стрельбой.

Владимир Зеленский (слева) во время визита в Донбасс. Фото: Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

«…Центр оперативного информирования сообщает: по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксировано. Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении — элементы специальных информационно-психологических операций и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после окончания учений. Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменениями их численности вблизи государственной границе Украины».

Леонид Матюхин

Этим коротким официальным заявлением, которое записал на видео представитель центра полковник Леонид Матюхин, в прошлом военнослужащий ВСУ и спикер АТО, можно было бы ограничиться и поставить точку.

Украинская разведка не нашла новых войск РФ у границ Украины.

В отличие от Washington Post, которая накануне предупредила: «Россия увеличивает военное присутствие вдоль кордона, что вызывает тревогу в США и Европе». Журналисты издания обратили внимание на «невеселые картинки», которые в последние дни во множестве появились в соцсетях: российские военные эшелоны и конвои перевозят технику, включая танки и ракеты, на юге и западе РФ. Анонимные источники журналистов в правительственных кругах сделали вывод: происходит «нерегулярное перемещение техники и персонала на западном фланге России». Майкл Кофман, директор программы изучения РФ аналитической группы CNA из Вирджинии, выразил уже не подозрения, а уверенность: «Дело в том, что это не учения. Похоже, это не тренировочное упражнение. Что-то происходит».

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии РФ, базирующейся в Новосибирске, не вернулись к месту дислокации после совместных российско-белорусских учений «Запад-2021», а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. 1-я гвардейская танковая армия РФ тоже сюда перебрасывает из Подмосковья личный состав и технику. На фоне сближения Киева и НАТО и, соответственно, ухудшения отношений Кремля с Альянсом военные приготовления одной из сторон выглядят недвусмысленно, сделала вывод Washington Post.

Многие национальные медиа не прошли мимо публикации американского издания. Вспомнили: с апреля нынешнего года украинская разведка регулярно сообщала о повышении военной активности РФ на границах с Украиной и в аннексированном Крыму. Мол, продолжается подготовка к действиям, которые спровоцируют вооруженный ответ украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе. Тем более теперь, когда отвечать есть чем. Очередная горячая фаза близка?

«Новая» недавно рассказала о двух партиях материально-технического груза для украинской армии от правительства США (третья ожидается до конца года.) Мобильные госпитали, полевые рентген-установки, а главное, высокоточное вооружение и бронебойные боеприпасы поступили накануне визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, который без обиняков сказал: «Америка и партнеры будут делать все возможное, чтобы Украина могла себя защитить в условиях внешней агрессии».

Для тех, кто решил, что война в Донбассе давно затихла и перечисленные грузы отправлены на склады, на хранение, у меня плохие новости. Утренние и вечерние сводки Министерства обороны Украины из района проведения операции Объединенных сил о нарушениях режима прекращения огня отличаются только цифрами — количеством обстрелов. Со сводок начинаются теле- и радиоэфиры. Названия населенных пунктов, которые изо дня в день, из года в год страдают от мин и снарядов, въелись в память. Каждый месяц на фронте гибнут военнослужащие украинской армии, их называют поименно. В июле 2021-го убиты семь человек, в августе — десять, самому младшему, лейтенанту Юрию Михайлову, исполнился двадцать один год, он только что окончил Национальную академию сухопутных войск. В сентябре убиты пятеро, один из них — боевой медик Алексей Стрижак, посекло осколками во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ, в октябре — двое. Ноябрь тоже успел забрать одну жизнь.

Общество на гибель военных реагирует болезненно. Обвиняет власть и лично Зеленского в предательстве, в «договорняках» с Кремлем:

не дают командирам открывать ответный огонь, продолжают рассчитывать на переговоры с Путиным! Потому то, что произошло 26 октября, стало знаковым и достаточно неожиданным событием.

По приказу командующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного армия впервые применила беспилотник Bayraktar турецкого производства. После артобстрела села Гранитного и расположенных рядом с ним позиций 93-й отдельной механизированной бригады — один боец погиб, другой получил ранение — украинские военные подняли дрон, а он нанес удар по батарее гаубиц, которые вели огонь из глубокого тыла «ДНР». Bayraktar уничтожил управляемым боеприпасом пушку в зоне действия всех штатных сил ПВО российского производства и вернулся на базу. «…Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения и поразил пушку вместе с расчетом управляемой бомбой», — подчеркнули украинские военные в отчете.

Договор о покупке партии турецких боевых дронов Киев подписал еще в 2019-м. Сейчас эти беспилотники собираются выпускать в Украине. Но показательная «ответка» имела, похоже, параллельную цель, куда более удаленную.

«Призываем Российскую Федерацию наконец прекратить мыслить категориями войны. Украина же со своей стороны пытается втянуть Россию в дипломатический процесс, а не в силовые действия», — так отреагировал на обвинения российского министра Лаврова пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. — За семь лет жители оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Мы готовы к дальнейшей встрече в «нормандском формате» без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, на такую встречу согласится и Россия».

Возможно, это и есть «план Б» президента Зеленского, призванный стимулировать мирный переговорный процесс.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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