 

Мнение: Мы вступаем в триполярный мир

04.11.2021, 4:08, Разное
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Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли помимо различных откровений на тему того, что США не видят необычной концентрации войск на границах Украины, заявил, что современный миропорядок строится вокруг трех центров силы – США, Китая и России. Европу Милли даже не упомянул, что опять же отражает неполную субъектность ЕС в целом и стран его составляющих в частности.

Мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, в системе международных отношений теперь формируются три центра силы — Россия, Китай и США.
Мы вступаем в триполярный мир, когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами,— сказал господин Милли на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
По его мнению, такой мир будет более нестабильным в стратегическом плане, «чем в последние 40, 50, 60 или 70 лет. Повышенное внимание нужно будет обращать на поддержание мира между великими державами.

https://www.kommersant.ru/doc/5062662 – цинк

Само же утверждение Милли лишний раз показывает, что несмотря на стремление сохранить единоличную гегемонию и желание добиться ее возвращения, США все чаще вынуждены признавать изменившиеся реалии, которые с точки зрения американского истеблишмента трактуются как "мир G-3" – американская версия многополярного миропорядка. О нарастании интереса к этой идее писал еще в 2015 году https://colonelcassad.livejournal.com/2305604 Как видим, идея постепенно оформилась и была публично артикулиована.
При этом ныне покойный Бзежинский отстаивал схему G2+ https://colonelcassad.livejournal.com/1779604.html, то есть СЩА и Китай + более слабые игроки – Россия, ЕС и т.д.

Сейчас же мы видим, как из отдельным заявлений представителей истеблишмента и околоправительственных кругов идея G-3 перекочевала уже в официальные заявления американского военного руководства. У нас ее привычно называют "многополярностью".
Разумеется, стоит помнить, что с точки зрения США, если они и соглашаются на такой формат отношений, то в основном лишь для того, чтобы попытаться вбить клин между Россией и Китаем или использовать Россию против Китая, как более слабого противника против более сильного. То есть повторить схему 70х с использованием Китая против СССР, только на сей раз предполагается использовать РФ против Китая. На признание изменившихся реалий они идут не от хорошей жизни – нарастающая Холодная война с Китаем обязывает, а вариант одновременного интенсивного веденеия Холодной войны и против Китая и против РФ большинством американских экспертов называется опасной войной на 2 фронта, которую США могут не потянуть. Отсюда и разговоры о стабилизации отношений с РФ, чтобы сосредоточить основные усилия против поднимающегося Китая.

Источник: Colonel Cassad



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