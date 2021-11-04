 

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram

04.11.2021, 4:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Роскомнадзоре выдвинули Facebook требование о необходимости разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram, информирует пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что своими действиями Instagram нарушил принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Произошедшее было названо актом цензуры.

В среду стало известно о блокировке официальной страницы правительства Севастополя в Instagram. Из-за этого было потеряно около 10 тыс. подписчиков. Причиной стали слишком частые ответы на комментарии пользователей, что посчитали чрезмерной активностью.

Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик канала «Вести Алтай» с гимном РФ, размещенный на странице в Instagram, передает ТАСС. 

Также в ведомстве добавили, что направили письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики с российским гимном. 



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