 

США решили продолжить сотрудничество с курдами в Сирии

04.11.2021, 4:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты не меняют свою позицию относительно взаимодействия с «Силами демократической Сирии» на северо-востоке страны, основу которых составляют курдские «Силы народной самообороны», сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Наша позиция относительно сотрудничества с «Силами демократической Сирии» не изменилась, как и наша миссия в Сирии, которая сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Миссия продолжается, так что и сотрудничество продолжается», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на заявления Турции о том, что Штатам следует прекратить им помощь, а также о возможной военной операции Анкары в регионе.

В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита «двадцатки» в Риме выразил уверенность, что США перестанут помогать в Сирии запрещенным на турецкой территории курдским террористическим организациям, как делали до настоящего времени. Между тем общеарабской издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщило, что турецкая армия при поддержке формирований сирийской вооруженной оппозиции готовится развернуть наступление на позиции курдских отрядов в четырех районах на севере Сирии.

Ранее Анкара обвинила Вашингтон в поддержке «террористов» из РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и YPG (силы самообороны сирийских курдов), призвав Соединенные Штаты отказаться от «ошибочной политики» в Сирии.

Напомним, 8 октября президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии. В октябре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал указ о санкциях против Анкары в связи с военной операцией Турции в Сирии. Через несколько дней он отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры.



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