 

Байден предупредил Эрдогана о последствиях покупки у РФ С-400

04.11.2021, 4:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Риме выразил обеспокоенность по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, четко обозначив последствия этого шага, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы довольно четко обозначили нашу позицию по С-400 и Турции. <…> Президент Байден [в Риме] подтвердил наше партнерство в области обороны и важность Турции как партнера по НАТО, но на этой встрече президент [США] также упомянул обеспокоенность наличием у Турции российских ЗРС С-400. Мы очень четко выразили свою обеспокоенность по поводу этих систем, мы четко обозначили последствия этого <…>, в том числе в контексте [участия Анкары в программе производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35», – передает ТАСС ответ Прайса на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о предполагаемой «переброске Турцией ЗРС С-400 на авиабазу Инджирлик, где расположены силы США и НАТО».

В конце сентября Эрдоган оценил покупку у РФ зенитных ракетных систем С-400 и последовавшее за этим недовольство со стороны США словами «оно того стоило».

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у РФ дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у РФ и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.



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