 

Женщина «Чава-какава» – Личное мнение

04.11.2021, 3:38, Разное
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Настюшка Ивлеева расстроилась из-за того, что Элджей, после их расставания, не посвятил ей проникновенную песню, а лучше — целый альбом.


Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую Настюшку:

Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно» чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!

Да, не доброе расставание это делает, Настя, а то, что именно ты из себя представляешь.

Ты — типичная женщина «Чава-какава».

С такой, наверное, прикольно подраться на пластиковых бутылках, поплеваться друг в друга бумажками через трубочку, устроить соревнование, кто быстрее вольёт в себя «полторашку» пива залпом и так далее.

https://t.me/lenamiro/10084

У каждого во дворе была такая девчонка, которая ходила с грязными коленками и что-то орала.

Вот что ей сказать? Не ори? Пока? Чава-какава? Чего ты ждала, Ивлеева?

Ты — очень простенькая, асексуальная. Внешне — типаж Бузовой: Буратина.  Женщина-друган, рядом с которой можно испускать газы. Не стыдно. Вообще, по фиг.

Таким не посвящают глубокие песни о любви. С такими вместе ржут. И то — недолго, что ты очень убедительно продемонстрировала на личном примере.

Грубая, неотёсанная женщина не в состоянии вызвать подлинную любовь в сердце мужчины.

Я в это верю. А вы? Себя относите к хабалкам или можете похвастаться хорошим воспитанием?

Не врать не прошу. Знаю: напялите сейчас «белые польта»  и начнёте строить из себя тургеневских девушек.

Источник: Лена Миро



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