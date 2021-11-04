Массовая вакцинация от ВПЧ может снизить риск рака шейки матки у молодых на 87%



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Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) – важнейшая составляющая плана Всемирной организации здравоохранения в борьбе за элиминацию рака шейки матки. Вакцины против ВПЧ бывают четырехвалентрыми и двухвалентными – против четырех и двух штаммов вируса соответственно. Последние составляют 23% рынка глобального рынка таких вакцин, они работают против штаммов, которые отвечают за 70-80% случаев рака шейки матки.

Ранее исследования показывали, что вакцинация против ВПЧ может снижать риск предраковых заболеваний шейки матки у женщин, которые до иммунизации не были инфицированы этим вирусом. Однако прямых и качественных доказательств того, что вакцинация отмечает непосредственно рак шейки матки, раньше не существовало, указывают авторы нового исследования.

Вирус папилломы человека

Вирус папилломы человека — это самая распространенная причина рака шейки матки. ВПЧ нельзя вылечить. Единственным эффективным способом защиты от инфекции остается вакцинация.

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В новом исследовании ученые подвели итоги массовой вакцинации в Великобритании с 2006 по 2019 год. В первую очередь она была нацелена на девочек в возрасте 12-13 лет. В возрасте 14-16 и 16-18 лет дополнительно прививали тех, кто не получил прививку раньше.

«Ранние моделирования говорили, что влияние программы вакцинации на женщин в возрасте 20-29 лет к 2019 году будет существенным. Наше новое исследование ставило целью подсчитать то раннее влияние», – сказал профессор Питер Сасиени (Peter Sasieni) из Королевского колледжа Лондона, соавтор исследования.

За период, который охватывает исследование, в Великобритании было установлено 28 тысяч диагнозов рака шейки матки и 300 тысяч – карцином in situ (когда опухоль очень мелкая – не выходит за пределы эпителия слизистой оболочки). Ученые подсчитали, что у привитых девушек развилось на 450 и 17200 меньше случаев опухолей этих двух типов соответственно, чем могло бы развиться без вакцинации.

У девушек, на которых была нацелена кампания вакцинации, когда им было по 12-13 лет, риск рака шейки матки снизился на 87%, а карциномы in situ – на 97%. Хотя бы одну дозу вакцины получили 89% из них, полностью привиты тремя дозами были 85%.

Рак шейки матки

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Среди девушек, на которых распространялись дополнительные кампании вакцинации в 14-18 лет, показатели были скромнее – риск рака шейки матки снижался у них на 34-65%. В этой группе было существенно меньше полностью привитых. Кроме того, при более поздней вакцинации у девочек был выше риск заразиться ВПЧ.