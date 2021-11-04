 

Мнение: Еще про ритуалы

04.11.2021, 3:18, Разное
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Вот этот памятник.

Вот еще хорошая новость про государственную шизофрению, на этот раз – из США.

“В США отдел полиции по борьбе с преступлениями на почве ненависти задержал безработного 37-летнего актера Мика Билса, который в начале октября облил краской установленный в парке Нью-Йорка бюст Джорджа Флойда. Об этом сообщает ABC News.
Правоохранители предъявили ему обвинения в вандализме второй степени. Полиция пригрозила Билсу семью годами тюрьмы, а также крупным штрафом, если его признают виновным в совершении преступления. Актера поймали благодаря камерам видеонаблюдения”.

То есть в парке стоит статУя, некий актер всего лишь обливает ее краской – кранты: его ловят (по камерам вычислили! Безработного! Значит, искали как надо!), шьют, правда, вместо просто “вандализма” целое “преступление на почве ненависти”, возбуждают дело до 7 лет лишения свободы. Ритуал!

И с другой стороны – все мы помним дикий “памятникопад” в тех же Штатах в 2020 году. “В США протестующие обливают статуи и монументы краской, расписывают их антирасистскими лозунгами, обезглавливают и сносят. Больше всего памятников, имеющих отношение к истории рабовладения, находится в южных штатах: Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Северной Каролине и других”


“Протестующие” в штате Миннесота разрушают памятник Колумбу, 2020.

Вопрос: много ли “крушителей памятников” в Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Северной Каролине и других не то что осудили, а хотя бы привлекли к ответственности? Ответ – ни одного. За что сейчас парится на киче актер Мик Билс? Ответ: он НЕ НА ТОТ памятник покусился. На св. Флойда!!

Когда мир разрушается, в первую очередь перестает нормально работать правоохранительная система. Появляются не просто двойные толкования и двойные стандарты, но откровенные, напоказ двойные стандарты. “НАМ можно, а ВАМ – нельзя! Переходи на нашу сторону, тогда мы убьем тебя не сразу!”

Печально видеть, как стремительно опрокидываются Соединенные Штаты. Впрочем, почему Штаты? Весь мир. Как написала в той же статье истекающая подобострастием в адрес новых хозяев мира Медуза:

“Принимаются порой трудные и часто спорные решения относительно того, с чем мы можем жить, а с чем нет. Нужно быть готовым к тому, что они коснутся не только вышеупомянутых персонажей, но и, например, Караваджо, полотнами которого мы по-прежнему восхищаемся, хотя он был убийцей. Или Достоевского, чьи книги — часть мирового культурного наследия, но от этого он не перестает быть шовинистом”.

Да, всех в огонь. Новая религия – новые святые.

Источник: Размышления вольного социолога



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