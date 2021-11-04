 

Мнение: США вводят санкции против Никарагуа

04.11.2021, 3:14, Разное
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Ожидаемо, но тем не менее.
США даже не стали дожидаться выборов в Никарагуа, чтобы объявить их нелегитимными и наложить на страну экономические санкции.
После массовых банов сторонников сандинистов в социальных сетях https://colonelcassad.livejournal.com/7186761.html (см. "Никарагуанская чистка"), Палата Представителей США подавляющим большинством голосов приняла закон о санкциях против Никарагуа, которые по своему содержанию идентичны тем, что действуют против Кубы и Венесуэлы, то есть тех стран, где США последовательно пытаются свергнуть действующее правительство и даже это скрывают, открыто обсуждая попытку цветной революции на различных мероприятиях, вроде этого https://colonelcassad.livejournal.com/7094068.html Что примечательно, там вполне открыто говорилось, что одна из целей этой политики, ликвидация влияния России в Никарагуа. Впрочем, Китая это тоже касается. Ну и Кубы само собой.

Подготовка ведется уже не первый год. Документы о том, что США готовят попытку сменить режим Ортеги появлялись еще в прошлом году https://colonelcassad.livejournal.com/6072005.html
Можно также отметить, что в Никарагуа США уже использовали так называемую организацию "Дамы в белом" https://colonelcassad.livejournal.com/6091985.html, которая отметилась не только в Никарагуа, но и во время попыток свержения Мадуро, Кастро и Лукашенко.

 В отношении Никарагуа используется ровно такая же стратегия, хотя как показывает пример Кубы и Венесуэлы, она отнюдь не гарантирует успех.
Тем не менее, США будут пытаться обвалить экономику Никарагуа и уровень жизни ее граждан, чтобы усилить в стране социально-экономическую напряженность, которую можно было бы использовать для свержения Ортеги.

Относительно России, то не так давно в Никарагуа был открыт памятник Гагарину, а также состоялась передача сандинистам 250 автобусов, солидной партии вакцины "Спутник Лайт" (1 152 000 доз) 32 000 тонн пшеницы (за 10 лет РФ бесплатно поставила в Никарагуа в качестве гуманитарки 254 000 тонн пшеницы на 75 млн. долларов). Само собой, это дает возможноти РФ в перспективе участвовать в проекте строительства Никарагуанского канала, ну и потенциальную опцию с военной базой в этой стране никто не отменял.

Источник: Colonel Cassad



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