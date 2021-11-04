 

СК назвал версии крушения самолета под Иркутском

04.11.2021, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледователи рассматривают все возможные версии причин крушения самолета, среди которых ошибка пилотирования, погодные условия, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета Ан-12, потерпевшего крушение в районе села Пивовариха Иркутского района Иркутской области, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», – говорится на сайте СК.

Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца.

Ранее сообщалось, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.

Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / В дело против экс-министра транспорта Рудьковского внесли показания экстрасенсов – юрист

30.10 / “Сексуальная богиня красоты”, “Сладкие фантазии рыбака”. Астафьева в эротичном белье снялась на природе

25.09 / В Рязанской области прошла акция «Большой волонтерский десант»

05.03 / Гончарук подтвердил, что подал в отставку в том числе из-за конфликта с Коломойским

20.08 / Amnesty International требует расследовать обстоятельства предполагаемого отравления Навального

13.12 / Компания Huawei представит операционную систему Pad OS для планшетов

14.01 / Появилась угроза таяния самого древнего в мире льда

19.10 / Вести – украинцы с наступлением зимы рискуют остаться без света и тепла

16.07 / Исследователь – немецкие власти проигнорировали молодёжь в пандемию — теперь им грозит социальный взрыв

30.09 / Арахамия второй раз попросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика