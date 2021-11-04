СК назвал версии крушения самолета под Иркутском

Следователи рассматривают все возможные версии причин крушения самолета, среди которых ошибка пилотирования, погодные условия, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета Ан-12, потерпевшего крушение в районе села Пивовариха Иркутского района Иркутской области, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», – говорится на сайте СК.

Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца.

Ранее сообщалось, что в экипаж разбившегося под Иркутском самолета входили семь человек, из которых двое граждане России, двое – Украины и трое – Белоруссии.

Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», следовавший рейсом Якутск – Иркутск, разбился под Иркутском. Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области. В авиационных службах сообщили, что ошибка в технике пилотирования при уходе на второй круг и техническая неисправность рассматриваются в качестве версий катастрофы самолета Ан-12. Пилоты грузового самолета, по предварительным данным, погибли, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.