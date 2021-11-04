 

СМИ: Целовавшихся у Вечного огня девушек могут привлечь к уголовной ответственности

04.11.2021, 3:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосковские следователи начали поиск автора видео, на котором запечатлены «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата возле Кремля.

Следователи проверяют инцидент по признакам преступления по статье осквернение символов воинской славы РФ с использованием СМИ и интернета. Виновному по этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, информирует RTVI со ссылкой на источник в полиции.

Ранее в Сети распространялся видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Героинями ролика, предположительно, стали бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева (Хофманита) и Алена Ефремова.

Telegram-каналу Baza представитель Михеевой заявил, что о проверке слышал и уже готовится комментарий.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток девушку за провокационное фото на фоне Никольской башни Московского Кремля. 

Женщину обвинили в мелком хулиганстве за снимок с приспущенными штанами, опубликованный в соцсети. Фото сопровождалось комментарием: «Возможно, за это мне придется понести административную ответственность, но это того стоило».



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