Мнение: Письмо: “Была веселая и ничего не боялась”

Вот эта автор – не рапан.

До нерыбы ей далеко, но у нее есть потенциал.

У нее местами хорошая рефлексия, у нее местами нормальная самооценка.

Иногда провалы, как у многих рыб, но местами неплохо.

Надо улучшить то и другое, и она сможет видеть границы.

То есть границы специально улучшать не нужно, нужно улучшить самооценку и рефлексию, и вы будете точно видеть, чего вам можно (самооценка) и чего из этого вы хотите (рефлексия). Понимаете, почему именно в такой последовательности: 1) что можно, 2) чего из этого хочется? Понимаете, почему границы зависят только от этого?

И давайте посмотрим, как автору улучшить самооценку и рефлексию, чтобы получить возможность стать нерыбой.

desiderum

Добрый день, Эволюция!

Помогите, пожалуйста, избавиться от короны и понять, как себя вести.

Три года назад я встречалась с парнем (М). Мы были первокурсниками консерватории, он – выпускник Центральной музыкальной школы, я – девушка из провинции, которая каким-то чудом поступила без подготовки, чисто на кураже. Мне было нечего терять: не поступлю – спросу нет, поступлю – отлично.

Поступила. Кураж сохранился, мне все было в прикол. Я и не мечтала учиться в этой консерватории и жить в Москве, а тут вдруг оказалась в шоколаде вообще без усилий! Видимо, на что-то такое я и привлекла моего парня. Он красивый, намного талантливее меня, но я была веселая и ничего не боялась. Мы встречались с осени 2018 по лето 2019. Расстались потому, что я постепенно стала унылой и не особо красивой, начала завидовать музыкантам, которые круче меня, в общем, все скатилось и он меня бросил. Просто перестал со мной разговаривать, я написала типа «мы еще вместе», он написал «не знаю…» и я ничего уже ему больше не писала. Мне было грустно, но я решила сохранить лицо и месяц вообще не отсвечивала в сети, ничего особо не постила.

(Тут все более-менее. ОЗ у них разная, она не справилась, он ушел в плюс, это понятно. До нерыбы ей пока далеко. Она среагировала нормально, сливать все оставшееся не стала, и то хорошо)

Через месяц мы встретились на практике в экспедиции и (в последний день) переспали. Это было супер круто, а потом я встала, оделась как будто ничего не было и уехала домой. Я не знала, что сказать.

(А вот это зря. Даже не то, что она с ним переспала и завалила его камбэк, а то, что дает этому оценку “супер-круто”, а ситуацию оценивает, как “я ушла, не знала, что сказать”. Нет у нее понимания, что произошло. Поэтому шанс на камбэк она утратила. Опишите, что произошло)

Все то лето я ходила в зал и занималась музыкой как проклятая, чтобы осенью он посмотрел кого потерял и покусал себя за локти. План не удался.

Потом я нашла нового парня. Я честно старалась забыть М. Но в итоге со всеми парнями после него, а их было трое, была абсолютно идентичная история. Отношения начинались очень быстро, где-то месяца 2 все было хорошо, потом я охладевала и начинала мерзко себя вести, парни какое-то время пытались с этим справиться, а потом охладевали сами, и мы расставались из дефолта. Никто из них не был лучше М.

(Она видит причину неудавшихся отношений в том, что не могла забыть М и сравнивала всех парней с ним. Но парням с ОЗ меньше, чем у М она тоже не могла всерьез понравиться, иначе бы ее любовная ОЗ выросла и М опять заинтересовался бы ею. Понятно, о чем я говорю?)

Параллельно с М мы постепенно, где-то за год, вроде как стали приятелями. В те периоды, когда я с кем-то встречалась, мы не особо много общались, но в целом все было цивильно: обсуждали разную фигню, ходили вместе обедать, помогали друг другу по учебе. Но это было такое… у него вообще нет друзей, только подружки, и я не думаю, что он действительно считал другом. Я не знала, есть ли у него девушка. Пару раз спрашивала – он говорил нет, никого нет. Мне было очень страшно узнать, что есть. Казалось, что я сойду с ума от ревности.

(К сожалению, она была во френдзоне у него, поэтому и с другими мужчинами не получалось. Но благодаря тому, что корона у нее все-таки маленькая, она особо не сливалась, он видел, что нравится ей, но до жалости не доходило, ему было приятно)

В последние полгода мы постоянно играли по вечерам в онлайн-игры (опять-таки потому что у него нет друзей-пацанов чтобы с ними это делать), он давал мне уроки фортепиано (он пианист, а я нет, и у меня большие проблемы с этим предметом), мы гуляли… И тут вдруг (в июне) он мне говорит, что он расстался с девушкой.

!!!

Оказалось, он полтора года встречался с девушкой-пианисткой, которая красивее меня и такая же утонченная москвичка, как он сам. Он захотел сохранить эти свои отношения в тайне ото всех, и от меня, само собой тоже. У меня тогда был парень по имени А, в которого я вроде как была влюблена, но я все равно выпала. Позже мы с М пару раз ходили пить и курить кальян, и он по пьяни болтал, что его бывшая – холодная, депрессивная и вообще у них в сексе были страшные проблемы. У меня сразу шкатулочка: агааа, она хоть и красивее, а я лучше, потому что с меня-то ты не слезал!!

(Тут, наверное, стоит заметить, что из-за его сексуальности я и не могу его забыть. Секс с ним – это потрясающе.)

(Ну вот ее корона, про супер-секс. Супер было ей, а не ему. А то, что он жаловался ей на холодность бывшей девушки и проблемы в сексе, говорит о том, что он эту бывшую девушку хотел и, возможно, любил, а та его нет. То есть он был минусом в дисбалансе)

Итог. Мы постоянно играли где-нибудь в приставку, ходили на концерты и в кино, иногда выпивали (мой парень мне успел разонравиться, и вообще М – это Мазератти, говорила я себе, нет ничего плохого в том, чтобы с ним тусить), болтали о всякой всячине, и вот начинается локдаун и я говорю… ну, приходи ко мне, раз все места с приставками закрылись, у меня два джойстика и я буду шлепать тебя по попке в мортал комбат. Он пришел, мы напились виски, он играл мне Шопена, а я зачем-то переоделась в костюм с галстуком, потом мы танцевали под Лану дель Рей и смеялись, а потом он меня поцеловал, и следующие 4 часа мы занимались любовью. Рано утром он уехал, а я легла спать.

(Здесь у нее и корона равенства вылезла с гусарскими шутками и шлепками по попе, будто он девушка, и доильный аппарат с гордостью за надои, и шкатулка наполнилась тем, что всего лишь – пьяный секс по дружбе, пусть даже резвый и эмоциональный)

И теперь… я не знаю, как мне быть. Он целовал меня и говорил, как скучал по мне, какая я классная, он оставил на мне кучу засосов, ну и у меня естественно тоже снесло крышу и я его чуть не съела всего. Теперь я говорю себе: ему 22 года, он такой по природе своей. Он горячий, потому что у него не было секса как ему нравится уже очень давно, потому что а как иначе, я сама его позвала и НЕ сделать этого было бы невежливо??

(Он горячий, потому что она его “чуть не съела всего”, а не потому, что у него не было “секса как ему нравится”. Он отвечает на ее страсть так, как должен отвечать мужчина, у которого ресурс секса не фрустрирован. Здесь очень большой колпачок на герое, очень большая корона Спасательницы на ней. Здесь автор пишет как совсем-рапан, вот на чем держится корона ее – она считает себя очень сексуальной. То есть вот это – самое плохое место в письме. Здесь на поверхность вышло все, что автору нужно убрать, если она хочет когда-нибудь стать нерыбой)

Но все доводы разбиваются о воспоминания, о том, как он смотрел на меня теми же глазами, что и три года назад, обнимал и прижимал к себе. Я говорю себе: ок, парню нравится секс, а не ты, нууу может быть секс с тобой (что не равно ты), а еще он был пьян. Но моя корона говорит: ну камон, вспомни еще раз всю эту нежность и страсть. У нас точно есть шансы.

На следующий день после этого я была самым счастливым человеком на свете. Я перестала себя обманывать, мол все, я отлипла от М. Даже близко нет.

(Она видит свою корону, но кокетничает с ней и шьет колпачки на героя. Будто он влюблен, но заколдован, как принц в Золушке-3, и поэтому не может ничего ей предложить. Вот это репейник. Понятно?)

И теперь мы общаемся, как будто все ок. Уже несколько дней. Может быть, более скомканно. Он отпустил пару шуточек мол, нужен повод чтобы к тебе опять прийти. А я не нахожу себе места.

(Она называет “все ок”, свое возвращение во френдзону и его смущенные шутки, что сексом иногда можно заниматься, если будет повод. Здесь у нее и рефлексия поехала. Видите?)

Помогите, пожалуйста, справиться с этим наваждением. И понять, что делать дальше. Я думала, что стоит отпустить ситуацию и пусть само разрулится, но у меня нет на это сил, я гадаю на картах, скидываю ему какие-то тупые мемы, сегодня пишу – го гулять, он пишет – надо подумать. А я влюблена даже сильнее, чем три года назад. У меня есть чувство, что он обо всем этом жалеет и хотел бы держать меня подальше. Но признавать это больно.

(А вот здесь у нее вдруг честная рефлексия и опять нет короны. Все хорошо, адекватная картина. Вот это путь к нерыбе, и к росту фигуры, в том числе для него. Но нет, автору хочется опять поиграть с короной)

Я не знаю, как в данной ситуации вернуть себе равновесие. Просто перестать проявлять инициативу в общении, не писать ему? Или, наоборот, вести себя по-дружески, будто ничего не было? Мне кажется, это слив… и ложь, я не хочу больше с ним играть в приставку, я хочу его. Я думала о том, чтобы вернуться к своему последнему бывшему (его зовут А, мы расстались месяц назад, я бросила его по липовому поводу, но он пока что еще предлагает вернуться), но после секса с М я не могу представить себя с кем-то еще. Я не люблю А, я люблю М. Но М не любит меня.

(Да, из такой позиции дружба уже невозможна. Раньше тоже была френдзона, но все-таки парень считал это дружбой и не видел ее липкости. А теперь, к сожалению, уже появились щипцы и при близком общении будут расти. Поэтому надо прекращать дружбу. Но главное даже не это. Надо как-то учиться жить без короны, иначе будет тухлое болото)

Возможно, мне стоит обратить внимание на свою ОЗ, заняться плотно музыкой. Последний месяц, после расставания с А, я правильно питалась, занималась физкультурой, спала по 8-9 часов в сутки, много работала и радовалась жизни. Наверное, стоит продолжать.

(Это само собой. Имидж, учеба, работа)

Я не знаю, хочу ли я «вернуть» М. Наверное, да, ведь иначе я бы по нему не страдала? Но после всего, что было, он не полюбит меня снова. И я устала от всего этого.

(Автор. Вы очень хотели бы вернуть М, если бы у вас был шанс. Вот как надо формулировать без короны. Вы очень старались ухватиться за пьяную возможность. Но, к счастью, вы видите, что щипцами его не вернуть. Поэтому не гадайте на картах, не обдумывайте, хотелось бы вам или нет, просто осознайте, что он ничего не хочет и не хотел, сближение пытались инициировать вы. Если все изменится позже и он захочет сближения, он тут же вам об этом сообщит. Но с висящими над его головой щипцами спонтанного желания не возникнет)

Спасибо вам!