 

СМИ рассказали, как Зеленский “загнал в угол” Байдена на климатической конференции в Глазго

04.11.2021, 2:42, Новости дня
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Издание отмечает, что встреча с Зеленским не была указана в публичном расписании Байдена, а администрации двух президентов не публиковали сообщений по итогам переговоров, считая, что украинскому лидеру “удалось загнать президента США в угол” во время мероприятия.

Daily Mail пишет, что Зеленский “воспользовался шансом” во время приема, организованного принцем Чарльзом, после завершения первого дня саммита.

Разговор Байдена с Зеленским подтвердил высокопоставленный чиновник администрации президента США. По его словам, Байден подтвердил давнюю поддержку Белым домом суверенитета и территориальной целостности Украины.

2 ноября Зеленский написал о встрече с Байденом в Twitter. Он отметил, что во время разговора с президентом США в Глазго “обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе”.

“США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине”, – добавил Зеленский.

До сих пор Зеленский и Байден встречались только однажды – президент Украины летал с визитом в США.

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Зеленский прибыл в Великобританию с женой Еленой 31 октября. 1 ноября президент Украины выступил на саммите, в частности он заявил, что из-за невыполнения гарантий безопасности Украины, которые были предусмотрены Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, появились две “экологические бомбы” – оккупрованные Крым и часть Донбасса.

“Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды. И все это сейчас”, – сказал президент Украины.

Зеленский 1 ноября в кулуарах климатического саммита встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Одной из тем беседы были ситуация с безопасностью на Донбассе и переговоры по урегулированию конфликта. Президент Украины в рамках конференции провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо. Кроме того, Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В рамках климатической конференции Зеленский провел 13 двусторонних встреч, сообщил 3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, некоторые контакты состоялись впервые в истории, в частности встречи с президентами Анголы и Либерии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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