В Харьковской области потушили пожар на АЗС, который начался после взрыва 28 октября

“В 13.05 3 ноября произошла окончательная ликвидация горения остатков газового конденсата в подземной емкости на АЗС WOG. Жертв и пострадавших нет”, – отметили в ГСЧС.

Взрыв на АЗС вблизи села Рай-Еленовка на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошел около 4.30 28 октября. В то же утро пожар локализовали.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Горение остатков газового конденсата продолжалось несколько дней из-за запорной арматуры подземной емкости.

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