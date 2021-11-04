 

В Харьковской области потушили пожар на АЗС, который начался после взрыва 28 октября

04.11.2021, 2:42, Новости дня
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“В 13.05 3 ноября произошла окончательная ликвидация горения остатков газового конденсата в подземной емкости на АЗС WOG. Жертв и пострадавших нет”, – отметили в ГСЧС.

Взрыв на АЗС вблизи села Рай-Еленовка на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошел около 4.30 28 октября. В то же утро пожар локализовали.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Горение остатков газового конденсата продолжалось несколько дней из-за запорной арматуры подземной емкости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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