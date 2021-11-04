На четырех улицах Москвы ограничили скорость до 30 км в час

На улицах Малой Дмитровке, Малой Бронной, Никитский, Варварке и в прилегающих к ним переулках в Москве ограничили скорость до 30 км/ч, сообщили в дептрансе столицы.

Ограничение скорости до 30 км/ч на этих улицах объяснили тем, что «тут много популярных заведений, офисов, кафе, между которыми перемещается очень большое количество людей». «На большинстве улиц – максимальная разрешённая скорость 60 км/ч. Если для магистралей с 6 полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре просто опасно. После изменений аварий с пешеходами будет намного меньше», – говорится в Telegram-канале дептранса.

Также в департаменте отметили, что по итогам сбора предложений по изменению скорости в городе 70% приславших ответ выступили за снижение. Рядом с фудмоллом Депо и на Патриарших прудах уже действуют зоны с ограничением в 30 км/ч.

Ранее на востоке столицы появилась первая видеокамера, фиксирующая езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней.