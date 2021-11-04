В Белом доме заявили о сокращении хакерских атак с территории РФ

Хакеры стали реже атаковывать с территории России, об этом сообщил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис.

«Я думаю, мы видели различимое снижение, но пока рано говорить о том, произошло ли оно из-за усилий российского руководства», – цитирует ТАСС Инглиса, который выступал на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Также он предположил, что нарушители из этой сферы просто временно прекратили активность, понимая, что в ближайшее время их ждут проблемы.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил о том, что Москва не причастна к кибератакам на США.

Ранее сообщалось, что национальная стрелковая ассоциация США подверглась кибератакам с использованием вируса-вымогателя, который связали с «российскими хакерами».

Хакеры выложили в сеть файлы, украденные у NRA, сообщали СМИ. Украденные документы касались грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации.