Народ к единству готов

Когда ненависть становится эквивалентом развития.

Петр Саруханов / «Новая»

Обычно накануне Дня народного единства на телевизор нисходит благодать. Начинается время чудес. Все ищут Светлану Светличную, сам Бастрыкин, глава Следственного комитета, «поставил на контроль» ситуацию с ее исчезновением. И вот оно, чудо. Поставленная на контроль заслуженная артистка РСФСР обнаруживается в студии у Малахова. Она, к сведению Бастрыкина, регулярно обнаруживается именно там. Светличная — лучшее воплощение столь популярного на ТВ бродячего сюжета. «Мое золотце, как я рада тебя видеть!» — обратилась дива к Андрею. «Золотце» не осталось в долгу: «А как вся страна рада видеть вас!»

Чудеса способствуют умиротворению электората. Ничто не должно омрачать народное единение по случаю изгнания поляков из Кремля в не таком уж далеком 1612 году.

Поэтому традиционно эфир за несколько дней до праздника освобождают от рассадников ненависти, то есть от политических ток-шоу. Но в нынешнем ноябре, когда ненависть стала эквивалентом развития, рассадники остались нетронутыми. И даже количество фронтов приумножилось. Отныне великая держава мужественно сражается не только с Украиной и Америкой, с Западом и заморскими углеводородами, но и с отечественными голыми ягодицами. Армия оскорбленных увеличивается столь стремительно, что уже сама эта активность ставит под сомнение грядущее единение.

Общую идею, витающую в воздухе, сформулировал Иван Трушкин, молодой сподвижник Норкина: почему мы выделяем голые задницы только на фоне храмов, их везде много. Давайте наказывать всех. Давайте! А то ведь что получается? Наказание ужесточается вплоть до тюремных сроков, а количество мерзкой сущности не уменьшается. Одобрительный гул в студии был ответом Трушкину.

Смею напомнить: несколько лет назад в телевизоре поселилась мода на тверк. Трясущиеся обнаженные ягодицы тогда заводились на каналах в промышленных масштабах. И планы ягодиц имелись крупные, крупнее не бывает, и фоны для съемок разные, включая храмы, но устои выдержали, не сломались. Зато теперь — трещат по швам. Прямо в эфир из-под коряг выползают какие-то общественные деятели, которые спать не могут из-за «нравственного измерения явления». Один из них подметил страшное: «Есть тенденция к развитию голых задниц в интернете». Господи ты, боже мой, когда же, наконец, привилегия быть оскорбленным коснется не только всяких разных ветеранов? Пора уже создать свой филиал в министерстве обиды и тем, для кого русская речь — величайшая ценность. Задницы останутся навсегда, а русский язык может и не выдержать натиск сверхпатриотического косноязычия.

Во всей этой истории меня больше всего удивил один аспект. Когда питерскую блогершу в стрингах (ту, что снялась в полукилометре от Исаакия) освободили в зале суда, поборники свободы впали в эйфорию. Заговорили даже об оттепели накануне бесконечной зимы. Государство приучает довольствоваться малым. Повсеместное поветрие последних лет, маркированное забавным словцом «хайпожорство», скоро начнет претендовать на статью в Уголовном кодексе.

А меж тем хайпожоры в РФ завелись давно. 200 лет назад в Москве тоже имелся свой Моргенштерн, только звали его Федор Толстой-Американец. И хоть происходил он из знатного дворянского рода, был первостатейный авантюрист и смутьян. Прославился тем, что жил как с женой с обезьяной, а потом съел ее. До сих пор научный мир не пришел к единому мнению — это правда или вымысел самого Федора Ивановича, щедрого на вымыслы. Но и реальных фактов было немало: участвовал в 11 дуэлях, замахнулся даже на Пушкина; слыл отменным карточным шулером; много пил, дрался, одним словом, жил, как хотел. Но к нему все, включая близкого родственника Льва Толстого с его сектантской непримиримостью к другому, относились снисходительно. Более того, уже взошла заря Третьего отделения, уже наливался соками грозный Отдельный корпус жандармов, уже проблески свободы остались в прошлом, а обезьянолюбивый господин все процветал. И отправился он не в тюрьму за свои подвиги, а в литературу, став прототипом гениальных сочинений. Ему повезло — тогда еще обида на окружающий мир не входила в ранг национальных скреп.

Однажды Толстой-Американец напоил корабельного батюшку и припечатал его бороду к полу казенной печатью. Что бы с ним было сегодня? Страшно подумать.

Только что включила телевизор, а там уже обсуждают нового врага. Нет, голые задницы пока еще в цене, но на повестке дня — свежее злодеяние.

Студия Артемия Лебедева опубликовала к Хэллоуину серию открыток. На одной изображен храм Василия Блаженного со стилизованными под тыкву маковками, на другой — горящий кинотеатр. Оскорбленные сомкнули ряды. В далеком Кузбассе встрепенулся губернатор. Он потребовал извинений от Лебедева — за ассоциации с «Зимней вишней». Руслан Осташко, ведущий программы «Время покажет» (отдельное приобретение канала, устремленного в космос), очень возмущен тем, что Лебедеву, скорее всего, ничего за это не будет. Оскорбленные дружно впали в амнезию. Забыли о мелочи: открытка с горящим кинотеатром была опубликована на сайте студии за год до пожара в Кузбассе.

Страна, как никогда прежде, готова ко Дню народного единства. С праздником, дорогие товарищи!

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

—