Депутат Госдумы от ЕР объявила набор помощников

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова (фракция «Единая Россия») на встрече с представителями региональной Общественной палаты и руководителями НКО Ленинградской области объявила о старте конкурса на должности помощников депутата на федеральном и региональном уровне в Ленинградской области.

«Работа в Государственной Думе, заседания профильных комитетов, встречи в министерствах требуют его присутствия депутата в Москве. Но мне важно постоянно быть на связи с избирателями. Помощники смогут оперативно узнавать о проблемах, которые беспокоят людей, и помогать их решать», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Правила отбора в команду Амельченкова опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня запускаю конкурс на должность своих помощников на общественных началах как на федеральном уровне, так и на региональном уровне в Ленинградской области», – написала она.

Для участия нужно зайти на сайт olga-amelchenkova.ru, затем в раздел Конкурс, заполнить анкету и загрузить видеоролик продолжительностью не более трех минут. В нем ответить на два вопроса: «Почему я хочу стать помощником депутата на общественных началах? Почему именно я должен стать помощником депутата?»

Отмечается, что заявки принимаются до 21 ноября.